中國版陳紫渝？河南「最美村長」爆紅 打造彩虹村吸遊客
新北市永福里里長陳紫渝被封為「最美里長」，在網路人氣超旺，而中國河南也有一位年輕的「最美村長」張桂芳，與陳紫渝類似，年紀輕輕投身鄉里選舉，意外獲得高人氣，帶動家鄉三家村出名，打造三家村化身「彩虹村」吸引不少遊客。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《香港01》報導，張桂芳今年26歲，大學畢業後離開家鄉前往天津工作，後來聽說村長薪資豐厚，於是在家人勸說下返回河南三家村參選村長，最終順利以超過8成的超高得票率當選。
張桂芳表示，決定返鄉前已經做了很多功課和心理準備，但真的當上村長後，還是有許多不適應。像是鄉村不比天津有方便的外送可以叫；村民生活每天超早起，她這位新科村長也跟著過雞鳴即起的生活，且村裡許多破瓦殘垣等待建設，也有村民對她不信任投以冷眼，都讓張桂芳受了不少委屈。
但最終還是一一克服困難，張桂芳腳踏實地從替村裡修路、鋪水管、通河道著手，興建了村內的第一間公共廁所、圖書館、籃球場，還拜託朋友無償給村子的牆壁彩繪，讓三家村成為「彩虹村」，吸引許多中國媒體報導，替村內帶來不少遊客。
而張桂芳出名後，還讓三家村因此拿到一筆整治環境的獎金，張桂芳也可以用這筆錢進一步繼續回饋建設村子，讓「最美村長」的佳話持續譜寫。