幫助台灣基層棒球 Maktar捐發球機給民安國小球員訓練
2023世界棒球經典賽（WBC），Ａ組第一輪賽事已經順利告一段落，台灣代表中華隊雖然未能挺進日本，但系列賽的好表現，不僅扛起了壓力，也證明了台灣年輕世代的價值！看著球員們個個展現拚勁，也激起全台球迷與觀眾的高度關注，大家奮力加油與吶喊，都是希望能積極與中華隊一同取得勝利，經過此役，不禁喚起民眾熱血棒球魂，企業也紛紛響應力挺台灣棒球。
運動中心/綜合報導
這次經典賽台灣好投陳冠宇與陳禹勳也都有不錯的表現，針對兩位好投的母校「新北市新莊區⺠安國⺠⼩學」，同樣落腳新莊的台灣新創公司Ｍaktar民傑資科，為了回饋在地，特別捐贈全新的發球機，也希望此舉能拋磚引玉，吸引更多的企業力挺台灣基層棒球，扶持他們成長、茁壯。民安國小棒球隊日前才在北市學生硬式聯賽中取得全國賽資格，接下來也將參與新北市華南金控U12選拔賽，與各路好手同場較勁，這次在企業的幫助下，小將們必能有所發揮。
Ｍaktar為蘋果MFi認證專家，旗下產品包含Piconizer口袋相簿與Qubii備份豆腐等，在這一次WBC經典賽中，受到台灣精品的邀請，Ｍaktar贊助臺中A組預賽球員與貴賓歡迎禮，還特別替大賽量身設計紀念禮盒，為了挺台灣棒球，Ｍaktar提出了捐贈計畫《為台灣孩子盡一份力，邁向世界棒球舞台！》，就是希望可以幫助⺠安國⼩的球員，從小穩固基礎、邁向明日之星。
為了鼓勵民安國小棒球隊這些明日之星，Ｍaktar今（17）日也特別派員前往民安國小進行捐贈儀式，對於企業願意投身資助基層棒球，民安國小校長王健旺表示：「真的很感動，謝謝台灣新創企業願意回饋社會，因為棒球是高消耗物資的運動，加上現在的訓練已經從土法煉鋼走向科技化輔助，發球機對於球隊練習有很好的提升作用，加上現在職棒環境也越來越成熟，基層的選手訓練越紮實，未來不管職棒還是國家代表隊，都能有很好的發展。」
民安國小棒球隊隊長許恩宇也表示，透過發球機可以加強擊球能力、認識更多球種，希望未來可以帶領球隊拿冠軍；外野手林煒翔也提到，希望發球機可以幫助他改善打擊姿勢，適時為球隊多添一些分數；隊員黃承勳也提到，自己在打擊上面臨一些困難，常常會打成內野滾地球，希望有了發球機後，增加打擊練習，讓安打更多，甚至未來希望可以打進職棒。