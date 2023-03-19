ＷSBL／板體下起三分雨！　黃鈴娟率國泰甜蜜復仇

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第三節林玉書再貢獻4分，儘管末節都未上場，今天仍拿下全隊次高14分，含三顆三分球，最高則是學姊黃湘婷「準雙十」15分、9籃板、4助攻。台電部分只有劉希曄留下雙位數表現，攻下14分、4助攻。
「上禮拜出手很不順，可能自己想太多，投不進之後又怕被換下去，打得綁手綁腳。」電信陣中作為射手的林玉書，上週罕見出現單循環一記外線都沒有的窘境，今天重新找回手感，她表示，多虧學姊們不斷鼓勵，提醒她調整出手角度，在場上也找回信心。
不過電信本季常出現一節可以多點開花猛攻，下一節又只有個位分數的狀況，談到這部分，林玉書苦笑表示，認為球隊練籃可能是四隊中最多，但進攻偏偏很不順，一旦一個人投不進，就一個接一個都投不進。她盼透過這場勝利，球隊接下來能夠打得更順手一點。
第二場比賽上演國泰人壽復仇戰，對戰台元紡織已吞下兩連敗，國泰今天有備而來，黃鈴娟手感火燙，三分球6投中5，首節轟19分，全場個人新高29分，助隊以76：64力克台元，甜蜜復仇。
上階段兩隊交手皆由台元取得勝利，為扳回失利局面，國泰今天開賽就火力全開，黃鈴娟個人攻進5顆外線，國泰首節取得30：16領先。
但第二節台元緊逼，迫使國泰單節僅有6分進帳，台元追至一分差。易籃後國泰有關鍵人物林育庭挺身而出，貢獻含連續兩顆外線的10分，末節還有羅蘋、鄭伊秀、韓雅恩等人輪流表現，台元雖強攻籃下但也不容易討到便宜，終場國泰就以12分差搶下勝利，成功甩開對戰二連敗陰霾。
數據方面，國泰射手黃鈴娟表現亮眼，攻下新高29分、7籃板，鄭伊秀繳「雙十」15分、16籃板、4抄截，「小丁」林育庭斬獲15分，傳出6助攻。台元部分，對戰老東家的黃英利貢獻17分，上屆有超強新人之稱的林蝶攻12分、7籃板，中斷她已連續八場達雙十的紀錄，吳盈潔也收穫11分、5籃板。