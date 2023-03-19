國民黨宣布終止選策會　侯友宜：敬佩勇敢面對問題

針對國民黨中央宣布終止中央選戰策略會報運作，回歸原本提名機制，也會邀請縣市長加入。新北市長侯友宜今（19）日一早在前往萬里區，參加2023新北市萬金石馬拉松賽事受訪時表示，對於黨中央在面對所有的問題，願意積極快速的處理，在處理的過程不但給予肯定，也謝謝國民黨主席朱立倫及所有團隊，非常敬佩，勇敢面對所有問題，願意承擔，全力以赴。
記者吳嘉億／新北報導
而在媒體記者問到對於黨中央規劃籌組提名委員會，是否擔心會變球員兼裁判？侯友宜則是表示，不管用甚麼方式，相信主席都有一個妥善處理的辦法；強調最重要是要讓人民看到革新的細項，符合人民的期待，這才是大家所盼望的。
現場記者也追問侯是否會加入提名委員會？侯友宜表示，面對黨所有相關的問題大家都有責任，大家一起共同攜手合作，只要在共同理念底下，一起努力往前走，黨的未來一定會越來越好；重申個人絕對不是那麼重要，重要的是團隊，團隊只要需要他，需要他站在哪個位置上，都會全力以赴。
至於近日受訪回答的兩岸論述，被解讀是參戰2024宣言。侯友宜強調，兩岸問題是全民所關注的，身為一個地方首長，也是國民的一份子，都希望台海區域穩定；尤其兩岸關係在經過平等、尊嚴、交流底下，大家能夠更友善的看待，彼此之間能更常的繼續交流，讓台灣跟大陸之間穩定的往前走。