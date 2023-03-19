呂秀蓮要問清楚319槍擊 侯友宜：用專業科學方式檢驗
今（19）日是319槍擊案滿19年的日子，當年當事人之一的前副總統呂秀蓮也談到若新北市長侯友宜宣布選總統，要請當時擔任刑事局長的侯說明清楚當時發生情形。對此，侯友宜今日在參加2023新北市萬金石馬拉松賽事受訪時表示，相關資料、人證、物證都還在，歡迎大家用專業科學的方式來檢驗。
記者吳嘉億／新北報導
呂秀蓮是在接受電台專訪時談到，對於「319」真相，花了很多時間研究，但接連3任總統，陳水扁、馬英九、蔡英文，好像都沒認真要辦，直言重大刑案如果跟政治有關聯，都無法破案，就如同林義雄血案、劉邦友血案等台灣政治上的懸案；提到當年時任刑事局長的侯友宜，在槍擊案後第2天就對外宣布是「一槍兩彈」，那代表凶手只有1個，無法接受還沒開始偵辦就宣布這個結果。
侯友宜受訪時表示，319槍擊案經過司法單位，包括檢察官、調查局等所有權責單位的調查，經過司法把所有事實完整呈現給國人作說明，強調相關資料、人證、物證都還在，歡迎大家用專業科學的方式來檢驗。
2004年3月19日下午，時任總統陳水扁和副總統呂秀蓮在台南市金華路上進行競選活動時，突然遭到槍擊，陳水扁的腹部及呂秀蓮的膝蓋分別受傷送醫，此件槍擊案被認為對隔日的總統大選造成重大影響，對於「319」的真相究竟為何？19年來相關人士及政界引都議論紛紛，諸多疑點至今仍無法釐清。