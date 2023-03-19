2023新北市萬金石馬拉松賽事 侯友宜腳傷陪跑打招呼
2023新北市萬金石馬拉松今（19）日上午在萬里區起跑，兩周前因打籃球受傷的新北市長侯友宜也穿上運動服現身向選手打招呼及致詞，表示雖然因為腳傷無法跑完原本報名的10公里運動休閒馬賽程，但仍會量力走一段來跟大家加油，期盼透過這場金標賽事，讓世界看見台灣這麼的棒。
記者吳嘉億／新北報導
侯友宜在起跑前致詞時表示，今天是全國第一次金標章馬拉松第一場賽事，萬金石跑了21年，從2015得到銅標章、到2018擔任市長時得到的銀標章，他也從2003年就帶著全國警察來跑；不過因為前兩個禮拜前在板橋體育場練跑，碰上年輕的高中生來挑戰一對一籃球鬥牛賽，禁不起年輕小朋友邀約就下去打，最後年輕人比較兇悍造成他腳受傷。
侯友宜還說到，因為醫生交代還沒好不能跑，所以只能量力、一起跑但可能跑不完，會跑一段走一段來跟大家加油；侯友宜也特別指出，這次的萬金石又代表的一個意義，因為所有的賽事衣服都是用咖啡紗跟舊的寶特瓶製做的，代表永續城市的概念，期待運動賽事不但讓身體健康外，也代表環境的永續。
教育部體育署署長鄭世忠致詞時則是表示，這是全台灣路跑界的最高殿堂，也是全台最美麗的一個賽道萬金石馬拉松，更是台灣品牌賽事中最重要的一場，自己在2015也參與銅標章賽事，國際觀察員的世界路跑經理也特地撥空來看賽事，是很棒的賽事。
新北市政府體育處表示，2023新北市萬金石馬拉不僅是全台灣唯一且第一場獲世界田徑總會公布的金標籤賽事，更以實際行動申請國際責任運動標章、ISO 20121 (活動永續管理系統)及ISO 14067 (產品碳足跡)認證，從活動規劃、執行到後續廢棄處理，都宣示以綠色永續為主，減少對環境之衝擊；2023年賽事是碳足跡盤查基準年，未來將逐年降低碳排，用運動賽事推動綠色永續。