濕涼再忍忍！明起氣溫爬樓梯 北部「這天」高溫飆破30度
昨（18）日東北季風稍稍增強，今（19）日台灣本島平地的清晨最低溫是苗栗縣、嘉義市的攝氏14.6度，市區低溫大都在攝氏16至18度左右，天氣風險公司分析師李至晟表示，中南部地區在白天因為陽光照射，氣溫會快速回升，中午大都可以來到攝氏25度以上，北部、東半部迎風面地區雲量較多，基隆北海岸到東北部地區會有些短暫雨，高溫大約攝氏20度左右。目前預測下個星期還是偏暖，週一（3/20）起各地的氣溫會一天比一天高，在週三到週四（3/22至3/23）最溫暖，連北部高溫都可以來到攝氏30度以上。
記者張志浩/綜合報導
李至晟提及，今天台北、桃園市區天氣較穩定，氣溫可以回升到攝氏22至23度，但仍感受濕涼，外出建議帶上薄外套，而今晚至明晨（3/20）會有一波水氣快速通過北部，苗栗以北平地會有些毛毛雨或小雨的機會，晚間外出需要留意，明日白天就會遠離，不太會影響到上班上課天氣。
李至晟說，目前預測下個星期還是偏暖，週一起各地的氣溫會一天比一天高，在週三到週四最溫暖，連北部高溫都可以來到攝氏30度以上，最熱的中南部內陸則有機會來到接近攝氏35度，甚至有點夏天的感覺。直到北部在週五下半天將轉為多雲到陰的天氣，基隆北海岸跟東半部週六（3/25）起也會陸續轉為短暫雨天氣，並持續影響到下週初期。強度還是偏弱，預測並沒有達到冷氣團的標準。
此外，下週由於水氣不足，熱力作用只能讓午後山區雲量增多，對水情並非好消息，目前預測西半部先在後續的週末雲量增多，到下週一到週二（3/27至3/28）有機會帶來綿綿細雨。雖然比之前的預期更晚一些，而且可能也沒有辦法完全解除旱象，但至少能為水庫帶來一些進帳減緩消耗，還是要提醒大家盡量節約用水。