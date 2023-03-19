美銀風暴衝擊國銀？金管會緊盯4件事且逾98%存戶受保障

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而截至今（2023）年2月底，台灣本國銀行業、證券商及期貨商對 4 家銀行均無暴險，保險業對矽谷銀行及第一共和銀行暴險金額分別約新台幣1.5 億元及0.42億元，投信基金對4家銀行的曝險金額為2.18億元，我國金融業對上述4家銀行曝險有限。
至於外界擔心美銀行倒閉事件衝擊國內銀行業，金管會強調，經檢視我國銀行體系，已具備相當金融韌性，以因應市場變動相關風險。除我國金融監理措施符合國際標準，本國銀行資產品質良好，且具備風險承受能力，包括銀行資產品質穩健，截至去年12月底，本國銀行平均逾期放款比率0.15%，備抵呆帳覆蓋率910.46%；平均普通股權益比率、第一類資本比率及資本適足率分別為11.17%、12.48%及14.7%；另指定6家系統性重要銀行，去年底資本適足性比率皆已達到今年底應符合的要求，顯示銀行整體財務和資產品質穩健。
此外，本國銀行流動性指標均高於法定標準。金管會及中央銀行共同督導本國銀行導入實施流動性覆蓋比率 與淨穩定資金比率兩項規範，截至去年12月底，全體本國銀行平均分別為134.60%及138.27%，所有銀行均高於法定標準100%。
面對近期國際金融市場變化，本國銀行也具穩健獲利能力，去年12月底資產總額約63.3兆元，金融資產部分，按公允價值衡量及按攤銷後成本衡量的債務工具各約占總資產的14%，合計共17.8兆元。由於各國央行的升息政策，銀行淨利息收益受益於利差擴大而持續成長，投資部位雖因利率走升面臨評價減損，全體本國銀行去年度稅前盈餘仍達3919億元，較年度增加549億元，營運穩健成長。
金管會也持續強化銀行風險控管，包括銀行針對流動性及客戶集中度情形控管，應依法令規範、業務規模及特性、資產負債結構、資金調度策略及資金來源多元性等，建立健全風險管理制度，並由資產負債管理委員會或類似管理機制定期監控，以維持適足之流動性與風險分散性。
有關有價證券投資風險，金管會也定有「商業銀行投資有價證券之種類及限額規定」，規範本國銀行投資有價證券曝險部位，並要求銀行定期提供相關報表，以檢視銀行投資風險。在本國銀行海外曝險控管，金管會已要求設有海外分支機構的銀行，總行應對海外分支機構法令遵循情形及所面臨的風險態樣等建置系統，且對大型企業客戶的集團整體曝險情況進行控管，掌控整體風險。
另外，金管會也已請中央存款保險公司定期進行本國銀行對海外資產暴險分析及建立「海外及大陸地區信用風險個案資料庫」與海外重大信用風險個案事件之觀察及通報機制，以強化銀行海外暴險的監理。
不僅如此，我國存款保險相關機制運作良好，金管會強調，截至今年2月底止，404家收受存款機構皆已參加存款保險，包括本國銀行38家、外國銀行及大陸地區在台分行30家、信用合作社23家、中華郵政公司1家、全國農業金庫1家、農會信用部283家、漁會信用部28家，僅德商德意志銀行台北分行已受德國存款保險保障免予參加。
自2011年1月1日起，每一存款人在國內同一家要保機構的存款本金及利息，合計受到最高保額300萬元保障，截至去年底，受保障存戶比率為98.01%。中央存款保險公司就銀行流動性部分，也已按月（季）監控LCR、NSFR、流動準備比率等法定比率及銀行存放比、金融業以外前20大存款戶占存款總額比率等指標。
金管會強調，本國銀行整體資產品質良好，體質穩健，將持續強化銀行業之風險承擔能力，接軌國際監理規範，並將持續關注國際金融情勢發展及我國銀行業財務業務情況，督促金融機構注意流動性、財務健全性以及資產品質變化，要求銀行落實授信及投資之風險管控，持續強化經營韌性，作為業務發展及因應環境變化之基礎，以促進銀行健全經營，維護存款人權益。
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