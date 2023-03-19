重機遭BMW衝撞彈飛！最新視角曝光：網驚「風向大逆轉」
近日，網路瘋傳一段影片，一名騎乘紅牌重機的騎士，行經台68線快速道路，突遭後方一台黑色BMW休旅車衝撞，之後重機騎士撞上分隔島又彈飛，網友質疑BMW根本是「蓄意謀殺」，引發爭議。不過之後，《爆料公社》又流出一段疑似是BMW的行車紀錄器，畫面中可以清楚看到車禍發生前的經過，讓眾多網友驚呼「事件神展開」，紛紛表示如果沒有這段畫面，風向可能真的一面倒。
記者林盈君／綜合報導
據了解，之前的影片中，重機騎士被撞飛翻滾，而黑色BMW肇事後未立即停下，短暫停留後又離去，讓網友紛紛開罵BMW根本「蓄意謀殺」；不料18日晚間，有網友在《爆料公社》PO出一段約1分多鐘的影片，疑似是BMW的行車紀錄器畫面。從畫面中可以看到，重機騎士頻頻回頭看向後方的BMW，之後BMW嘗試切換車道，卻不斷被重機煞車、阻擋，後來BMW趁著重機往右偏的空檔，立即往左側加速駛離，卻傳出碰撞聲。
當下BMW立即減速停在內線車道，不久之後又離開肇事現場。而畫面中可以聽到，BMW駕駛報案指出「被重機沿一路惡意挑釁逼車，最後為了閃他...」。而影片最新視角曝光後，部分網友表示，感覺事出必有因，認為重機騎士確實有逼車挑釁的嫌疑；但也有網友認為，BMW肇事是事實，應該停車查看而不是離現場；另外也有網友指出，雙方行車應該保持距離及互相尊重。