水庫快渴死！1圖看懂「南部多缺水」？鄭明典：非常緊張
昨（18）日雖然有微弱的東北季風增強，但整體而言上週和本週都是天氣較為穩定且溫暖為熱的天氣型態，不過中南部久未降雨，也讓許多水庫的蓄水量，在原本就是枯水期的情況下更加艱難，對此中央氣象局局長鄭明典分享中南部6大水庫蓄水量與2021年的比較，直言雖然能夠處理但還是「非常緊張」，天氣風險公司總經理、氣象達人彭啟明也指出，近期南部地區仍然未見到可解渴的雨勢，期盼民眾能夠節約用水，撐過這段枯水期。
記者張志浩/綜合報導
2021年台灣本島西部地區出現被稱為「百年大旱」的危機，鄭明典貼出當時中南部水庫與今年的情況比較圖，其中中部的德基、日月潭、鯉魚潭等3水庫從年初至今，水量減少的情況較好，但南部的曾文、南化、烏頭山情況積淤與2021年類似，鄭明典認為「有2021的經驗，感覺可以處理，但是會非常、非常緊張，請大家一起節約用水！」
彭啟明則提及，未來天氣仍會有些波動，下週末開始將有轉變，氣溫會逐漸轉涼，值得觀察變化，不過「近期南部地區仍然未見到可解渴的雨勢」，這部分令人較擔憂。實際翻開南部目前水庫的水情數據也可得知，僅台南的烏頭山水庫蓄水量75％、屏東牡丹水庫56.9%有超越50％，其餘包括湖山水庫、仁義潭水庫、蘭潭水庫、白河水庫、曾文水庫、南化水庫、阿公店水庫等都不足50%，且白河水庫和曾文水庫更不到20%，直接亮紅燈。
針對缺水情況，氣象橘預報中心副主任陳怡良說，降雨量偏少且降雨日數極端偏少，主因為連續3年的「反聖嬰現象」，由於反聖嬰現象導致中、東太平洋海溫偏冷，西太平洋海溫偏暖，台灣南側有明顯旺盛的對流形成的低壓環流，讓台灣附近在冬季主要以偏東風到東北風為主，導致降雨集中在迎風面的東北部地區為主，相對的西半部地區降雨情況就明顯較少，3月少雨的訊號還是很明顯，中南部地區嚴重的旱象恐怕得等到5月梅雨季之後才有望緩解，提醒民眾仍須節約用水。