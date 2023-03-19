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NBA／誰才是年度MVP?　他被點名能終結4年壟斷

▲費城76人明星中鋒Joel Embiid。（圖／美聯社／達志影像）
▲費城76人明星中鋒Joel Embiid。（圖／美聯社／達志影像）

記者廖聿偉/綜合報導

現階段狀況最火燙的七六人，今在明星中鋒Joel Embiid豪取31分，外加7籃板和7助攻的帶領下，終場141：121擊敗溜馬，收下8連勝，近10場只吞1敗，戰績48勝22敗，距離龍頭公鹿僅有1場勝差。

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Joel Embiid本季已達成40次單場30+，溜馬主帥Rick Carlisle賽後也無奈地說，「Embiid表現太全面，即使我們已經針對他設計多種戰術，但仍無法阻當，他在場上就是一個無解的習題。」

Carlisle直言，「Embiid應該就是本季的年度MVP，他在七六人的地位無可取代，甚至比Giannis Antetokounmpo和Nikola Jokic更難防守。」

▲公鹿「字母哥」Giannis Antetokounmpo。（圖／美聯社／達志影像）
▲公鹿「字母哥」Giannis Antetokounmpo。（圖／美聯社／達志影像）
NBA過去4個球季的年度MVP皆被Giannis Antetokounmpo和Nikola Jokic壟斷，兩人都完成二連霸，Joel Embiid本季也成為兩人最大的威脅者。

公鹿是聯盟唯一50勝球隊，也是率先拿下季後賽門票的勁旅，美媒也點評Antetokounmpo是MVP大熱門。

至於挑戰三連霸的Nikola Jokic也有擁護者，尼克球星Immanuel Quickley就認為，「Jokic實在太難防守，即使祭出多人包夾，他仍舊有辦法拿分，讓我們束手無策。」

▲金塊中鋒Nikola Jokic。（圖／美聯社／達志影像）
▲金塊中鋒Nikola Jokic。（圖／美聯社／達志影像）

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