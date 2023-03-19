這些原因！央行看美銀倒閉事件　不致演變全球金融危機

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央行分析，美國銀行連續倒閉事件是因擠兌引發流動性不足所致。近期美國 Silvergate Bank、矽谷銀行（Silicon Valley Bank, SVB）及標誌銀行（Signature Bank）陸續因擠兌導致流動性不足，而接連宣布倒閉，其中SVB及標誌銀行於今年3月遭聯邦存款保險公司（FDIC）接管，Silvergate Bank將依美國監管程序進行自願清算。由於SVB 成為自2008年金融危機以來，美國境內最大規模的銀行倒閉事件，也引起市場擔憂有衍生金融危機疑慮。
央行表示，SVB為全美第16大銀行、加州第5大的銀行，2022年底資產達2090億美元，其中放款餘額742億美元，屬中型銀行。SVB 倒閉事件根本原因，主要是資產負債表錯置，以及存款客戶過度集中於創投及新創科技企業。
2020年起SVB為提高資產收益率及兼顧流動性，大幅增加持有長天期債券，上年底帳列備供出售證券及持有至到期證券的債券投資占總資產比重高達55.43%，主要為美國公債、房貸擔保抵押債券（MBS）、不動產抵押債券憑證（CMO）及商業房貸擔保抵押債券（CMBS），受美國聯準會(Fed)強勢升息影響，債券價格劇烈下跌，導致年底未實現損失高達177億美元，超過全數股東權益 160億美元，影響營運資金調度。
此外，SVB客戶以新創科技、生技醫療公司、全球私募股權及創投基金為主，在美國、英國、加拿大、中國大陸、德國、印度、丹麥、瑞典及以色列等 個國家皆設有分支機構，其中美國約有半數新創公司皆與SVB有業務往來。上年起，因主要經濟體採取貨幣緊縮政策，新創公司較難於市場募資取得資金，但又需支付高額研發及人力費用，故大量提領SVB帳上存款，導致該行流動性不足，迫使其需處分投資部位以支應客戶提款需求。
標誌銀行（Signature Bank）則是全美最大加密貨幣銀行，去年底資產達1104億美元，存款達 885.9億美元，受SVB倒閉影響，民眾對標誌銀行等體質類似的銀行經營亦產生疑慮，導致股價重挫，並出現擠兌現象。紐約州金融服務局於3月12日宣布強制接管標誌銀行，委任FDIC為接管機構，並宣布全額保障存戶存款。
Silvergate Bank為全美第二大加密貨幣銀行，因FTX交易所破產等虛擬資產市場風險事件面臨大量提款壓力，依據去年底財報顯示，該行存款從去年9月底132億美元驟降至12月底63億美元，銳減52.4%。Silvergate Bank於今年3月8日宣布倒閉，並將依美國監管程序進行自願清算，且全數退還客戶存款。
至於SVB被接管後外溢效果，央行提到，除SVB股價及地區性銀行指數大跌，而SVB倒閉事件，凸顯高利率環境對金融體系穩定性的影響，市場預期Fed升息路徑放緩，美債殖利率下跌，其中2年期美債殖利率創1982年10月以來最大單日跌幅，美元指數亦呈回落。
不過，央行認為，各國監理機關迅速採取因應措施，不致演變為全球性金融危機，加上美國銀行體系韌性提升，自有資本充足。2008年全球金融危機後，美國依據Basel III規定陸續修正銀行資本適足率相關規範，銀行體系韌性已有提升，去年底美國銀行平均資本適足率14.79%，遠高於2009年底的11.07%，平均第1類資本比率亦維持12%以上，顯示銀行整體自有資本尚屬充足，應可抵禦SVB倒閉事件之不利衝擊。
央行並強調，這次事件屬個別銀行特別因素，與2008 年金融危機不能相提並論。雖然這次有3家倒閉銀行的資產規模達3308億美元，接近2008年金融危機時3736億美元，但2008年金融危機主要因倒閉之銀行規模大且相互關聯性高，加以總體經濟金融外溢效果較大，與這次事件屬於個別銀行特別因素不同，加上這次相關國家監理機關處理速度明快，應不致於演變成系統性風險，但應持續關注其他性質類似的美國地區銀行，例如未受存保保障的存款比重偏高者的後續發展。
至於歐美銀行風風暴是否衝擊台灣金融業？央行說，我國金融業體質健全，尚無引發系統性風險之虞，除整體金融業對SVB曝險不高，另國內金融機構對瑞士信貸集團曝險約1573 億元、銀行客戶投資暴險約674億元、國人藉由投信基金投資暴險約46.3 億元，由於國內金融業對於瑞士信貸暴險約僅占整體金融業海外暴險的0.4%，而國人持有部位自去年10月開始也持續下降，曝險仍屬可控。
此外，本國銀行去年稅前淨利創歷史新高，且資產品質佳，去年底逾放比率續降至0.15%的歷史新低水準，加上本國銀行資本適足，且整體流動性風險不高，去年底本國銀行平均資本適足比率14.68%，遠高於法定標準。平均存款對放款比率141.14%，銀行體系資金狀況持續寬鬆，平均流動性覆蓋比率（LCR）及平均淨穩定資金比率（NSFR）分別為 134.13%及 138.41%，遠高於法定標準100%，整體流動性風險不高。
不僅如此，本國銀行資產負債結構與SVB等美國破產銀行不同。央行指出，SVB的存款客戶集中於風險相對高的新創產業，且去年底超過FDIC保障限額25萬美元的存款比重高達86%，資金不穩定性高，而本國銀行資金來源以穩定的個人及公司戶存款為主，較無集中單一類型客戶情形。
此外，SVB將近57%資金用於長天期債券投資，故受到美國大幅升息的重大衝擊，而本國銀行資產配置以放款為主，投資比重不高，受金融市場股債重挫衝擊不大。因此，央行認為，整體而言，本國銀行資產負債結構與SVB等倒閉銀行不同，經營相對穩健。
不過，央行強調，近期美國銀行發生倒閉事件後，瑞士信貸集團亦爆發財務危機造成全球金融市場巨幅動盪，帶動國內股匯市狹幅波動，但我國整體金融市場所受衝擊不大，未來國際金融事件外溢如有引發國內銀行體系資金不正常流出之虞時，央行將充分支應市場流動。
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