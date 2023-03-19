經典賽／Trea Turner逆轉滿貫砲！美國晉級四強將對古巴

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首局美國隊就火力全開，面對委國先發左投Martín Pérez，隊長Mike Trout 就敲出適時安打先馳得點，加上Paul Goldschmidt也敲安追加分數，經由改判，一口氣拿下3分。
委內瑞拉在1局下也由Luis Arraez轟出2分砲還以顏色，不過美國隊火力兇猛，Mookie Betts 4局高飛犧牲打建功，Kyle Tucker5局開轟一度把比數拉開為5:2。
委內瑞拉在下半局利用Daniel Bard控球失準，暴投取分，加上Salvador Perez二壘安打追平比數，Ronald Acuna Jr. 高飛犧牲打超前為6:5。
Luis Arraez單場雙響砲把比數拉開，豈料美國隊在8局上大反攻，由Trea Turner開轟砲擊Silvino Bracho，這也讓美國隊全場球迷瘋狂，最後就以2分差贏球。
美國隊先發投手Lance Lynn主投4局僅失2分，太空人隊守護神Ryan Pressly則是關門成功，Jose Altuve2打數1安打，卻因觸身球受傷提前退場。
根據紀錄，這是經典賽史上，第一支6局或之後的第一發逆轉滿貫砲，他也史上留名。美國隊將於明天台灣時間上午7時出戰古巴隊。
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