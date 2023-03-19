新莊行車糾紛！騎士怒揮安全帽 狠嗆「給恁爸逼車」開打
本月17日，新北市新莊區發生一起行車糾紛，一名騎乘機車的黑衣男子，疑似不滿被逼車，竟手持安全帽揮打另一名機車騎士，過程中還不斷叫囂「給恁爸逼車」，讓路過民眾都嚇壞，而過程也被PO上網路，引發爭議。對此，轄區警方表示，當天未接獲報案，不過後續會通知2人到案說明，訊後將依違反《道路交通管理處罰條例》開罰。
記者林盈君／綜合報導
據了解，該起事件發生在17日傍晚，從新莊區中正路往輔大方向，2名機車騎士於新泰路口之際，黑衣騎士突然下車，脫下安全帽對著綠衣外套的騎士揮打猛敲，還不斷大聲怒罵「給恁爸逼車」，甚至動手推對方，而當時附近車潮正多，附近民眾見狀都嚇壞。之後黑衣騎士悻悻然離去，整個過程也被拍下PO網。
對此，轄區新莊分局表示，當下並未接獲任何民眾報案，但後續將通知2車主到案說明。警方也指出，民眾於車道中之行為，已涉及違反《道路交通管理處罰條例》第43條第1項第4款，非遇突發狀況，在行駛途中任意驟然減速、煞車或於車道中暫停，可處新台幣6000元以上、2萬4000元以下罰鍰；警方並呼籲，若發生行車糾紛，請將車輛停放在不影響交通的適當位置後，立即報警處理。切勿有不理性的行為，避免觸法。