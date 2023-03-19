傳「青年購屋積金支持機制」喊卡？林右昌駁：配套研議中
內政部長林右昌日前拋出「青年購屋積金支持機制」，盼由政府協助有意購屋青年買房。然而，有媒體報導日前指稱，該政策和平均地權條例修法有衝突，因此傳出政策喊卡，將不報至行政院。對此，內政部長林右昌今（19）日澄清，「青年購屋積金支持機制」正配套研議中，完成後就會正式報告推動。
記者翁子竣／台北報導
林右昌日前拋出建立「青年購屋積金支持機制」構想，盼有購屋意願年輕人，透過自身努力儲蓄加上政府制度性協助，能在一定年限內得到購屋第一桶金。不過，據媒體報導，該政策鼓勵民眾買房，和平均地權條例修法打炒房衝突，導致該政策喊卡，停留在討論階段，將不報至行政院。針對住宅政策配套，也傳內政部正持續推動研議「長期使用權住宅」，讓民眾可以更長期租賃政府直接興建的社宅。
對於報導內容，林右昌則駁斥，這篇報導錯誤，與事實不符，政策方向是「青年購屋積金支持機制」正在配套研議中，待完成後會正式報告推動；至於「長期使用權住宅」構想，尚須進一步研議及配套，待時機成熟後再提出。
內政部則表示，青年購屋第一桶金與使用權住宅，都是提供多元居住協助的好政策，可以讓更多民眾有機會獲得支持，具備多元協助民眾安定居住的效益。內政部將會持續規劃並與相關部會討論，待方案成熟後將主動對外說明。