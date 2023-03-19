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BLACKPINK高雄開唱！連六合夜市都復活　人潮比跨年誇張

▲BLACKPINK在高雄開唱，帶旺高雄觀光，人潮擠爆六合夜市。（圖／陳其邁 Chen Chi-Mai）
▲BLACKPINK在高雄開唱，帶旺高雄觀光，人潮擠爆六合夜市。（圖／陳其邁 Chen Chi-Mai）

記者周淑萍/綜合報導

「真」高雄發大財！韓國人氣女團BLACKPINK昨（18）日起一連兩天在高雄市運主場館開唱，昨晚已經湧入大量粉絲。高雄市長陳其邁立即大力推廣一波高雄觀光，在粉專發文：「今晚，你打算吃什麼宵夜，配這嗨翻的夜？」，替在地美食宣傳一波，且從市長的FB上看到夜市湧入滿滿人潮，有網友留言表示：「這才是真正的高雄發大財！」

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從BLACKPINK宣布要在高雄開演唱會後話題就一直不斷，昨（18）日正式開唱，今晚還有第二場表演，吸引全台粉絲湧入高雄，身為高雄大家長的市長陳其邁，這兩天在粉專上大力行銷，演唱會結束後就立即發出夜市照片，同時Po文：「夜市滿滿人潮！來高雄聽完演唱會，當然要逛商圈夜市最對味！今晚，你打算吃什麼宵夜，配這嗨翻的夜？」

同時提供「加食延暢」演唱會經濟方案，提醒來高雄的粉絲，除了在12處捷運站可憑指定演唱會票根兌換「商圈夜市優惠券」，另外夜駁二派對還營業到半夜演唱會結束後還可以再去續攤。從陳其邁臉書上的照片中，可以看到高雄知名六合夜市瑞豐夜市、吉林夜市等都湧入人潮，可見BLACKPINK大大帶動了高雄這波觀光。

網友紛紛留言表示：「人潮回來了！」、「六合夜市人潮已回來」、「這才是高雄發大財」、「每個夜市都超級多人的」、「比跨年還誇張」、「BLACKPINK的演唱會真的太精彩了，謝謝高雄！」。且高雄不只有BLACKPINK，之後還有妹神張惠妹 A-mei/A-mit、天團五月天 Mayday 及 Megaport 大港開唱，等一連串的活動，有民眾笑稱：「真的太不講武德了！」。

▲提供「加食延暢」演唱會經濟方案，除了在12處捷運站可憑指定演唱會票根兌換「商圈夜市優惠券」，還有超多餐飲店提供續攤折扣。(圖／翻攝陳其邁FB)
▲提供「加食延暢」演唱會經濟方案，除了在12處捷運站可憑指定演唱會票根兌換「商圈夜市優惠券」，還有超多餐飲店提供續攤折扣。(圖／翻攝陳其邁FB)

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