歐美銀風暴緩升息？台幣周升近3角 匯銀：後續觀察3指標
歐美銀行相繼發生倒閉及財務危機，也讓市場對美國聯準會（Fed）3月升息預測大翻轉，從原本預期升息2碼，變成1碼，甚至不升息或降息，美元大幅回落，新台幣兌美元這一周也從30.848元升至30.554元，一周下來強升2.94角，周升0.95%，也終止周線連5黑。展望下周，匯銀人士認為，由於美、台央行都將公布利率決策，後續仍要關注美股、美元表現及國際市場變化。
記者顏真真／台北報導
匯銀人士指出，在美國矽谷銀行爆發倒閉事件後，市場預期美國聯準會升息可能放緩，從原本預期升息2碼變成1碼，美元指數大幅回落。不過，隨後歐洲瑞士信貸銀行也發生財務危機，市場甚至認為可能停止升息或降息，只是在歐美銀行相繼出事之下，市場也擔心進一步引發全球金融危機，市場避險情緒升溫，資金湧入日圓及美元避險，人民幣及韓元等亞洲主要貨幣紛紛走軟。
只是，隨著美國及歐洲央行出手相救，歐洲央行開會決議仍升息2碼，並在聲明稿中拿掉未來「大幅」升息必要性等字眼，歐洲主要股市收高，美股應聲上漲，只是在市場仍擔心銀行業危機之下，隔日歐美股市則同步收黑。
至於台股3月17日周五收盤大漲231.84點，收在15452.96點，外資在台股買超新台幣逾百億，加上美元指數回落，亞洲主要貨幣韓元、人民幣、星幣、歐洲等回升，新台幣兌美元當日收在30.554元，升值7.7分。累計1周下來，新台幣兌美元強升了2.94角，升幅0.95%，也終結周線連5黑。
展望後勢，匯銀人士認為，雖然目前看來歐美金融機構流動性危機稍有紓解，但下周還有美國聯準會利率決策會議，台灣央行也將在當日下午開會，尤其美國利率決策更將牽動全球金融市場表現，因此，後續仍要關注美股和美元表現及國際市場變化，預估新台幣短期可能呈現區間整理走勢。