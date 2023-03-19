草蜢幫減少怨氣！歌迷太嗨當場昏倒 見張小燕差點哭出來
香港天團草蜢再次唱進台北小巨蛋，昨（18）日舉行「RE: GRASSHOPPER」草蜢巡迴演唱會，演唱會結束進行慶功訪問，談到開唱心情，他們表示不過癮，想要一直唱。此外，演唱會上還發生小插曲，一名粉絲情緒超嗨因此昏倒緊急送醫護站，對此草蜢也表達關心，希望粉絲都能健康、平安。
記者吳雨婕/台北報導
草蜢成員蔡一傑在演唱會上數度感性落淚，甚至掩面痛哭，受訪時他笑說，一出場真的很感動，「但我們後面很多歌要唱不能哭，所以只能壓住自己的情緒，想到以前的人和事，草蜢在台灣的經過，非常感動，出場時真的起雞皮疙瘩。」當天演唱會從晚間7點半開始，一直唱到晚上11點結束，草蜢卻仍不過癮，但為了不讓主辦單位因為超時罰錢，所以只能壓線結束，「主要是跟粉絲們分享我們歌曲，減少他們的怨氣，大家一起充充電，一起重新出發，疫情就過去了。」
在演唱會尾聲，草蜢合體曾國城、張小燕、羅時豐、許富凱等人，成了罕見的「3王1后」同台畫面，草蜢笑說，如果時間夠就會想邀請更多朋友上台，「真的很謝謝小燕姐，我們當年來台灣就認識她，她是我們很尊敬的前輩，沒想到她會來，城城說她在場的時候，我們差點哭出來。」此外，演唱會上驚傳有歌迷昏倒，草蜢被問到有沒有關心該粉絲，他們驚訝之餘也希望粉絲能沒事，「希望我們的歌迷都健康平安。」