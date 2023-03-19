還YouBike車的「紀念品」 中市交通局提醒物品及垃圾不留

我是廣告 請繼續往下閱讀
交通局說，YouBike 普及率相當高，民眾習慣像打卡一樣每天都使用，有時候會一時疏忽忘記自己的物品，不過這些遺失物都會由微笑單車公司登錄在官網上，供民眾認領。失物招領的項目很多，不只是水瓶、悠遊卡，還有外套衣物、鑰匙、書籍等物品。
交通局長葉昭甫表示，市政府已經啟動了「iBike 倍增計畫」，全面升級 YouBike 系統為 YouBike 2.0，統計至今年3月初已完成1,284站，還加入電動輔助車新生力軍，躍升為六都第一個導入電輔車的城市，達到城市低碳節能、健身休閒的自行車建置政策目標。
葉昭甫呼籲，民眾每次騎乘YouBike前請記得檢查煞車、胎壓、車燈，並調整適當的座墊高度，確實檢查完成後再出發，檢查步驟包括1.確認前後煞車功能正常，下坡路段請小心勿緊急煞車；2.檢查車鈴、前後輪胎壓；3.檢查前後車燈功能正常；4.調整好座墊至適當高度，座墊最低位置建議刻度15，也可記錄高度刻度，調整更快速；5.加保YouBike公共自行車傷害險，免費登錄傷害險，再騎乘，保障多一層。
交通局指出，YouBike完善公共運輸最後一哩路服務，很多民眾搭車接駁、學生、上班族通勤，觀光客慢遊台中，公共自行車成為最佳代步工具，為提供市民便利的公共自行車服務，市府優先於軌道運輸、大專院校高中職、公車熱點、商圈等熱門站位周邊設置，採區域性設站方式，便於民眾騎乘與借、還車，並已逐步朝山、海、屯區規劃設站，完善公共運輸系統。
交通局提及，民眾租賃公共自行車時，若遇到YouBike 2.0場站無位可還時，可使用滿站增時功能，將提供15分鐘免費增時，增時成功後，仍須將車輛歸還，民眾借車時，當遇到YouBike的座墊反轉時，代表此輛為車輛故障，請勿租用，選擇公共自行車租賃站點的其他車輛作為代步工具，保護自身騎乘安全。