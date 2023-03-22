專訪／源少年不怕被比較！重心放自身　認出道後心態變了

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從選秀節目《原子少年》出道的男團裡，除了AcQUA源少年外，還有FEniX、OZONE、VERA、U:NUS等，被問到會不會擔心被比較，黃莑茗展現自信回應：「大家的風格不太一樣，先把自己搞定，這個比較不會是困擾，我們現在會在意自己的表演完成度，對自己要求比較高，演唱會快到了，把重心放在自己身上。」
談到第一次開唱有沒有什麼需要特別注意的地方，盧佾暘笑說：「應該要擔心太興奮了，我們平常練習滿充足，不太會擔心表現，只怕我們前面跳太嗨，後面體力不支，身體會沒什麼力量。」為了演唱會儲備體力，李秉諭透露現在正在飲食控制、運動、戒糖，飲食上以蛋白質為主；黃莑茗則是戒吃澱粉，還放話演唱會結束後絕對要爆吃；林毓家自認懶散，但為了演唱會變得積極，每天飲食控制，還會提早吃晚餐、戒吃宵夜；盧佾暘會在家裡附近跑步，練肺活量。
這次演唱會取名「源」，其實還有著回到最初夢想的含義，說起夢想，黃莑茗提到：「我一開始最想要站在舞台上的原因，表演者被關注著那個感覺很爽，這次我們的專場，粉絲都是因為我們而來、幫我們加油，這次比較像是為了粉絲準備，心態上不太一樣，練習到滿感動，感謝粉絲支持我們。」李秉諭透露，曾經許願要在2023年辦一場屬於源少年的演唱會，沒想到成真了，「我會努力去籌備，加強自身的能力與各式各樣的訓練，不管多辛苦再加一把勁，意義上很不一樣，我想要帶給大家更棒的自己，希望演唱會那天有100分的表現。」
盧佾暘直言初心就是愛表演，「我常想換作是我站在舞台上，是什麼樣子，會腦補畫面，沒想到真的成真了，很期待演唱會！」林毓家把麥可傑克森視為偶像，想要擁有巨星的魅力，「我非常享受在舞台的感覺，我是不會緊張的選手，喜歡在台上的每一刻，夢想的話，去年他們幫我過生日，我的第三個生日願望是想要有專場，沒想到真的成真了！」
從選秀節目再到如今成團出道發單曲、開專場，AcQUA源少年分享自己的變化，盧佾暘覺得心態改變了，「我以前覺得有機會去嘗試，現在會覺得這是我需要去重視的一件事情，我需要去完成的一條路。」林毓家認為自己沒有改變，到現在依舊享受舞台，想把事情做得更好；李秉諭分享，出道後身旁的同學對他有疑問，覺得他有距離感，他反而會告訴朋友們：「不要因為我出道了，就覺得我有包袱，可以把我當成一般人。」黃莑茗表示，其實出道後有了更多嘗試，對自己的認知也越來越清晰，不會像以前充滿不確定，「接觸的多了，就會知道自己的能力在哪邊，不會覺得害怕，我以前會害怕完成不好，但我現在清楚知道，能不能往下繼續做下去。」
場地提供：Meat Up