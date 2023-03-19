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偷天換日！54噸鎳塊變石頭　倫敦金屬交易所損失近4千萬

▲倫敦金屬交易所庫存的鎳塊被換成石頭。圖為含有銅、鎳和貴金屬的礦物帶，示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲倫敦金屬交易所庫存的鎳塊被換成石頭。圖為含有銅、鎳和貴金屬的礦物帶，示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

倫敦金屬交易所（London Metal Exchange，LME）近來發現，原本存放於荷蘭鹿特丹倉庫的一小部分鎳（Nickel），在沒有任何人知情的狀況下，全部都被換成石頭。由於LME原先預計17日要重啟亞洲時段鎳交易，卻因為這起事件不得不推遲，更為全球供應緊繃的鎳交易市場增添了一層厚厚的陰影。

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綜合《彭博社》、《金融時報》等外媒報導，倫敦金屬交易所表示，在鹿特丹的一處倉庫中，發現本應裝滿鎳塊的袋子，裡面竟裝著一堆廢石。被調包的鎳僅佔庫存的0.14%，重量達54噸，總價值約130萬美元（約台幣3982萬元）。

但LME不僅丟失鎳，還碰上的是信譽安全問題。丟失的這些鎳共涉及9份合約，LME表示，目前這9份合約已經取消，交易方也已經收到通知。但金屬交易員之前普遍認為LME的合約不會出問題，所以即使是部分合約存在不規範情況的消息，也將引發巨大波瀾。

目前尚不清楚這些裝石頭的袋子是否裝過鎳，也不清楚問題是失誤、竊盜還是詐欺造成。LME認為，需要在原料入庫時稱量金屬。這揭露了兩種可能性，一個是沒有在入庫時檢查貨品，或是有人將鎳竊走。

LME在聲明中表示，並無理由認為其他倉庫受到影響，不過其已要求獲授權的倉儲運營商重新檢查倉單中的鎳。因部分鎳合約存在問題，LME將原定17日重啟的亞洲時段鎳交易恢復時間推遲一周。

無獨有偶，跨國大宗商品貿易商托克集團（Trafigura）才在上月表示，該公司遭到嚴重詐欺，購買的金屬貨物中少了原本應存在的鎳，因而損失5.77億美元（約台幣177億元）。這兩起事件並無關聯，托克集團表示，鹿特丹消失的鎳與上一次的假鎳詐騙事件無關。托克集團所面臨的困境引起了市場對於不正當行為的高度警惕。

去年LME在鎳價飆升後，取消數十億美元的鎳交易。英國金融行為監管局本月早些時候宣布就LME對該鎳危機的處理方式首次對交易所展開執法調查。這次「偷天換日」事件，對於仍在艱難應對上次鎳危機影響的LME來說，仍是重大打擊。


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