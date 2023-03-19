賈永婕衝BLACKPINK站整晚被罵「素質真差」！本人道歉了
南韓女神天團BLACKPINK一連兩天在台灣高雄開唱，吸引上萬名粉絲朝聖，卻也發生許多不愉快的狀況。昨（18）日一名網友抱怨，前排來了一群婆媽幾乎站整個晚上，導致他們完全看不到BLACKPINK表演，事後一查才發現對方是藝人賈永婕，忍不住痛批「素質真的有夠差。」
記者詹鎰睿/綜合報導
昨日BLACKPINK的表演結束後，一名網友就在Dcard上指出，她買在要價6800元的VIP2區，結果前方來了一群婆媽入座，沒想到表演一開始通通站起來，導致他們後面的人完全看不到，即便當面溝通後還是無效，也親眼看到對方在BLACKPINK講話時，直接滑手機，不忍質疑，「看起來不像粉絲！」
貼文曝光後立刻湧入不少坐在相同區域的網友們留言撻伐，也揪出對方就是藝人賈永婕，也讓原PO不忍痛批，「剛剛滑了一下底卡發現是賈永婕啦哈哈，素質真的有夠差。」
對此，賈永婕稍早也在個人臉書PO文致歉：「昨天我坐在舞台側邊6800的位子，現場的氣氛真的很嗨！靠舞台中央區域的觀眾都站起來，我們也要站起來才能看到，但是今天發現有造成後面朋友的困擾還是抱歉，以後會多注意的！」
此外，藝人ㄚ頭（詹子晴）、郭書瑤等多名藝人，也和其他歌迷們同樣遇到被觀眾擋視線的狀況，相關話題已經徹底掀起大家討論，目前主辦單位將會加強宣導一樓坐區觀看的規範，也希望所有買票進場的歌迷們能遵守禮儀與尊重其他人的觀看權益。