iPhone 14黃色開賣！舊機降至2萬 這支8.4折現省6110元
iPhone 14全新配色「黃色」上周正式登台開賣，如果沒有新機、新色執念的人，現在不失為入手iPhone好時機之一。通訊業者限時祭出iPhone折扣，其中iPhone 13 128GB降至2萬690元，比起官網售價逼近2.5萬元，一口氣省下4710元。
記者黃韻文/綜合報導
蘋果在3月14日正式在台開賣iPhone 14、iPhone 14 Plus黃色，市場預約反應不錯，不過傑昇通信觀察指出，果粉對新色的偏好表現兩極，現在物價上漲壓力大，想省錢減少開銷的消費者，仍會把握促銷購機，因此宣布即日起至3月26日舉辦「iPhone折扣周」，其中降幅平均接近1成，對於沒有新機迷思的果粉來說，iPhone 13 128GB最低2萬690元，換算下來比官網售價現砍4210元。
而iPhone 14 512GB在活動期間下殺8.4折，砍價高達6110元；旗艦機型iPhone 14 Pro 128GB在這波活動祭出8.9折，最低3萬1190元可入手。此外，開賣一年還是眾人心中首選的iPad Air第五代，對於用途是遊戲、影音、照片的人，選擇256GB版本便相對夠用，活動期間也有9折優惠、特價2萬2390元。
除了手機、平板之外，蘋果週邊也同步促銷，降噪升級有感的AirPods Pro第二代，耳機跟充電盒都有IPX4防水等級，活動期間加購保護套，折扣後是6590元；另一款Apple Watch S8（45mm）能追蹤睡眠周期，還有車禍偵測能聯繫緊急救援，官方定價1萬3900元，目前可再便宜1100元。