類風濕性關節炎非長輩殺手？好發年齡曝 連筷子都拿不動
42歲的陳小姐20年前以為是車禍後遺症導致肌腱炎，服用消炎藥半年未痊癒，進一步檢查才確診「類風濕性關節炎」，當時她正處於為夢想拚搏的年紀，確診有如按下人生暫停鍵；原先喜好烘焙的她，因疼痛無法打蛋、揉麵團，被迫放棄開店夢想。林口長庚醫院風濕過敏科醫師蔡昀臻表示，其實類風濕性關節炎好發於30至50歲的青壯年，初期症狀易誤認成媽媽手、肌腱發炎、腕隧道症候群等職業傷害，因此延誤就醫，超過八成患者可能在發病前兩年便出現關節損傷、約四成患者10年內恐釀成日常功能障礙。
記者張志浩/綜合報導
蔡昀臻指出，許多類風濕性關節炎病患發作時，不只刷牙、扣內衣不方便，連吃飯拿筷子、湯匙都有困難。對正值求職以及照護家庭年紀的青壯年病友更是不利，常因疼痛導致動作緩慢、請假休息，職場上被同事誤解為賴床、偷懶、工作態度不佳。也因為身為家庭經濟支柱，擔心未來不能重回職場，索性隱瞞病情。同時發作時無法完成家事，有時連家人也無法諒解。
三總內科部風濕免疫過敏科主治醫師盧俊吉表示，類風濕性關節炎無法治癒，青壯年病友除了多痛20年，也須一生與疾病共處，不過臨床觀察，病友對於疾病及治療有許多迷思，包含認為關節不腫不痛就可以停藥、藥物會越吃越多、病情沒起色而認為「藥沒有用」等，進而影響治療順從性，無法達標、緩解，並且讓心情更沮喪。
盧俊吉說，即使是關節不腫、不痛的時候，關節依然會持續受到破壞，且有些類風濕性關節炎患者還有關節外併發症，所以不可以自行停藥，即使達到減藥條件，也要採取「階段性減藥」，或主動與醫師討論用藥劑量，此外，部分藥物須一至兩個月才產生療效，且病情起伏與生活作息、運動飲食也有關，須靠定期評估疾病活動度判斷，而非自行停藥。
蔡昀臻補充，類風濕性關節炎病友被疼痛折磨時，旁人常因看不出來，誤以為「無病呻吟」，這些錯誤認知帶給病友更多壓力，應多體諒、理解病友的痛，給予心理支持。盧俊吉鼓勵年輕病友，在醫療進步下，類風濕性關節炎已大幅降低殘疾風險，病友也可利用輔具提升生活便利性，不要驚慌、害怕甚至逃避，學習與疾病共處。