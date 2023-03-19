新光醫率先簽署「醫院永續發展倡議書」 朝首家淨零排放醫院前進

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極端氣候 考驗醫療體系應變有感醫療產業在社會永續發展歷程中扮演的重要角色，TAISE今年起將「健康永續」納入重點工作推展項目，攜手各醫療機構積極參與，採取行動實踐永續藍圖。
台灣永續能源研究基金會董事長簡又新表示，根據統計，台灣整體溫室氣體排放量中，醫院就佔了4.6%，居服務業中首位，光以用電來說，甚至比交通運輸還高。政府已經立法通過2050年淨零轉型，各醫療機構必須更努力減排；此外，因應極端氣候帶來各種醫療健康問題，也都考驗醫療體系的應變。
多措施落實永續發展 促進全院健康永續新光醫院院長侯勝茂提到，新光從三年前開始參與永續獎項評比，年年成績不斷進步，但檢視當前表現，包括降低能源使用、減少拋棄式器材等方面，都還有很多需要努力的空間，將在不影響病人安全權益下持續改善，並推動員工提案參與，促進全院健康永續。
盼2050年前達成碳中和、100%使用再生能源根據雙方簽署倡議書內容，新光醫院將與TAISE合作，推動醫療院所及健康照護單位重視機構治理、環境永續與社會共融，具體包括將永續發展納入中長期規劃，積極與利害關係人溝通、強化社會關懷與服務、高齡友善健康照護、國際醫療合作等，以健全機構治理、發揮社會影響力。
而在落實環境永續方面，醫院承諾定期盤點並揭露用電或排碳狀況，同時投入資源，至少在2050年前達成碳中和、100%使用再生能源，並制訂相關調適策略。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57111
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