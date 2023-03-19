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新光醫率先簽署「醫院永續發展倡議書」 朝首家淨零排放醫院前進

新光醫率先簽署「醫院永續發展倡議書」 朝首家淨零排放醫院前進
新光醫率先簽署「醫院永續發展倡議書」 朝首家淨零排放醫院前進

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】持續促進台灣社會永續發展，台灣企業永續能源研究基金會(TAISE)與新光醫院正式簽署「醫院永續發展倡議書」，共同致力實踐ESG、推動淨零排放與聯合國永續發展目標。

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極端氣候    考驗醫療體系應變

有感醫療產業在社會永續發展歷程中扮演的重要角色，TAISE今年起將「健康永續」納入重點工作推展項目，攜手各醫療機構積極參與，採取行動實踐永續藍圖。

台灣永續能源研究基金會董事長簡又新表示，根據統計，台灣整體溫室氣體排放量中，醫院就佔了4.6%，居服務業中首位，光以用電來說，甚至比交通運輸還高。政府已經立法通過2050年淨零轉型，各醫療機構必須更努力減排；此外，因應極端氣候帶來各種醫療健康問題，也都考驗醫療體系的應變。

多措施落實永續發展    促進全院健康永續

新光醫院院長侯勝茂提到，新光從三年前開始參與永續獎項評比，年年成績不斷進步，但檢視當前表現，包括降低能源使用、減少拋棄式器材等方面，都還有很多需要努力的空間，將在不影響病人安全權益下持續改善，並推動員工提案參與，促進全院健康永續。

盼2050年前達成碳中和、100%使用再生能源

根據雙方簽署倡議書內容，新光醫院將與TAISE合作，推動醫療院所及健康照護單位重視機構治理、環境永續與社會共融，具體包括將永續發展納入中長期規劃，積極與利害關係人溝通、強化社會關懷與服務、高齡友善健康照護、國際醫療合作等，以健全機構治理、發揮社會影響力。

而在落實環境永續方面，醫院承諾定期盤點並揭露用電或排碳狀況，同時投入資源，至少在2050年前達成碳中和、100%使用再生能源，並制訂相關調適策略。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57111

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