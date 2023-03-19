妙齡女罹「類風濕性關節炎」一動就痛！想坐博愛座反被罵
今年42歲的陳小姐患有「類風濕性關節炎」，在她20多歲時曾發生車禍，後續出現部分部位痠痛的病症，陳小姐原以為只是後遺症導致肌腱炎，但使用消炎止痛藥半年後未見好轉，檢查後才確診為類風濕性關節炎，當時陳小姐正處於努力工作、為夢想拚搏的年紀，罹患類風濕性關節炎有如按下人生暫停鍵，不只人生陷入健康與事業的兩難處境，日常生活上要認受病痛的折磨和外人的誤解與歧視，回顧過去她坦言：「我當時反覆在想，自己還這麼年輕、怎麼會得到類風濕性關節炎？」
記者張志浩/綜合報導
陳小姐形容，類風濕性關節炎發作時是種持續且錐心的痛，嚴重時更禁不起別人碰、自己也不敢動，「整天只能躺著而已，發病時整晚不能入睡」。陳小姐透露，自己原是餐廳出納，但即使她向公司反映病況，仍被要求每天穿跟鞋工作，搬不了重物時也常遭同事耳語。
陳小姐說：「很多人不知道任何年紀都可能得類風濕性關節炎，認為我年紀輕輕怎麼沒去上班？其實聽了都會有股自卑感」，且當時因她外觀與常人無異，更曾幾度因為坐了博愛座被陌生長輩喝斥。有幾次甚至是父親幫忙搶博愛座，自己才敢入座，長期身處健康與職場的兩難，陳小姐甚至被迫放棄開點心店的夢想，最後決定辭去工作、專心治療。
陳小姐自確診類風濕性關節炎第3年便申請生物製劑治療至今，也曾試過多種治療方案，才找到目前合適的治療藥物，但因為須符合條件才能繼續申請使用生物製劑，陳小姐擔心被換藥或減藥造成復發，當時讓她一度有過負面想法，但後來加入病友協會，從講座課程了解醫病溝通的重要性，便開始積極治療，學習與病情共處，陳小姐感性直言「能夠生活自理，不用事事麻煩他人，已是最滿意的狀況。」
林口長庚醫院風濕過敏科醫師蔡昀臻表示，其實類風濕性關節炎好發於30至50歲的青壯年，且病友對於疾病及治療有許多迷思，包含認為關節不腫不痛就可以停藥、藥物會越吃越多、病情沒起色而認為「藥沒有用」等，進而影響治療，提醒民眾不可以自行停藥，即使達到減藥條件，也要採取「階段性減藥」，或主動與醫師討論用藥劑量。