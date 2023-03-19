NBA／昔日神操作簽林書豪　黃蜂被淘汰讓喬丹想賣球隊？

每天跑超過40公里　肯亞女將破萬金馬紀錄、進帳逾120萬

▲國內好手「黑色旋風」蔣介文拿下2023萬金石馬拉松國內男子組冠軍。官方提供
▲國內好手「黑色旋風」蔣介文拿下2023萬金石馬拉松國內男子組冠軍。官方提供

記者廖聿偉/綜合報導

2023新北市萬金石馬拉松今開跑，本屆賽事邀請來自巴林、西班牙、衣索比亞、肯亞等12位國際菁英好手來臺，共計33國、300位外籍選手，超過1.1萬名選手參加，最終馬拉松男子組前3名皆為來自肯亞的選手，第1名為首次來臺的Kitpum，以2小時11分57秒奪冠。

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僅差40秒就能改寫大會紀錄，Kitpum說，跑得時候有很多朋友為他加油，很開心，充滿榮耀感，下次再挑戰紀錄，也恭喜萬金石馬拉松拿到金標籤。

▲肯亞選手KIPTUM拿下2023萬金石馬拉松全馬冠軍。官方提供
▲肯亞選手KIPTUM拿下2023萬金石馬拉松全馬冠軍。官方提供
國內好手「黑色旋風」蔣介文以2小時23分06秒拿下國內男子組第1名！賽後表示，有達到個人自己設立的目標，為自己打90分！第一次拿到金標賽事的獎盃，別具意義。

馬拉松女子組前3名皆為衣索比亞選手，第1名為Borecha以2小時29分25秒，成功打破大會紀錄封后，除了總排第1名獎金3萬美元，再獲得1萬美元破大會紀錄獎金。

Borecha表示，準備萬金石馬拉松為期五週，每天上午跑40公里、傍晚再跑5~10公里做足訓練。國內好手雷理莎以成績2小時46分24秒拿下總排第7名，取得國內馬拉松女子組冠軍。

▲馬拉松女子組第一名BORECHA衝線。官方提供 ▲馬拉松女子組第一名BORECHA衝線。官方提供

今年賽事首創起終點設置LED拱門，取代過往大型帆布僅能提供單一資訊，搭配動畫、圖卡梗文，緩解起跑前緊張心情，更能帶動現場氣氛，跑進終點時還可看見大會精心設計的完賽鼓勵，讓所有人知道跑步就是要累積才會有成績。

萬金石馬拉松持續與選手共同落實環境永續作為，如賽前於新北市各區辦理系列21 Challenge Run淨街跑活動，累積路程1,082公里、清出超過1.26噸垃圾，並持續跟富邦金控合作響應「Run for Green」，提供完賽選手種樹服務，共同為環境盡一份心力。

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