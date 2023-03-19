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莎朗史東18億身價「蒸發一大半」！疑矽谷銀行倒閉受災戶

▲65歲女星莎朗史東，哽咽透露自己的財產蒸發一大半，疑為矽谷銀行倒閉受災戶，引發外界關注。（圖／美聯社）
▲65歲女星莎朗史東，哽咽透露自己的財產蒸發一大半，疑為矽谷銀行倒閉受災戶，引發外界關注。（圖／美聯社）

記者詹鎰睿/綜合報導

65歲好萊塢女星莎朗史東（Sharon Stone）近日接受婦女癌症研究基金會頒發勇氣獎時，竟透露自己的財產因受到「銀行事件」少了一半，讓她忍不住情緒在台上淚崩，引發外界關注，推測恐怕和美國矽谷銀行（Silicon Valley Bank）倒閉案有關，莎朗史東可能也是受災戶之一。

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據外媒報導，莎朗史東16日在比佛利山莊出席「婦女癌症研究基金會」活動獲頒「勇氣獎」，她一上台致詞就對觀眾們說，「我知道你們要弄懂透過簡訊捐款很困難，所以我大可以寫一張他X的支票就好」，隨後話鋒一轉，莎朗史東突然哽咽，「然而現在這也是勇氣，我的財產因為『銀行的事』少了一半，但這並不代表我沒辦法站在這裡。」

雖然莎朗史東並未詳細說明「銀行的事」，但外界都認為這可能和先前發生不到一周的「矽谷銀行倒閉事件」有關，也是美國史上第2大的銀行倒閉事件，紛紛推測莎朗史東可能也是受災戶之一。據了解，莎朗史東的身家原本至少有6000萬美元（約台幣18億3千萬）。

此外，報導還提到莎朗史東近年來面臨一連串的打擊，除了本身患有的腦中風，她還在疫情期間失去11個月大的外甥，親弟弟派屈克也在今年2月因心臟病猝逝，如今，個人財產又遇到狀況，蒸發將近一大半，壞消息不斷發生，也讓外界對她感到十分心疼。

▲矽谷銀行的存戶大排長龍，搶著要將錢提領出來。（圖／美聯社／達志影像）
▲矽谷銀行倒閉，掀起一連串的經濟效應，不少用戶搶著把錢領出來。（圖／美聯社／達志影像）

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