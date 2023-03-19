李心潔「20多歲當繼母」心裡苦　繼女一句話打醒她

由金馬影后李心潔擔任監製的「孩子，你好嗎？」小黃花一葉系列紀錄片，以「愛」的視角為出發點，探討家庭關係和親子教育模式，以及父母、教育者與孩子間愛的互動交流。而在《我的名字叫李心潔》中，李心潔則成主角，分享自己的生命故事、演藝事業開展，6歲雙胞胎兒子模樣也都在紀錄片中公開。20多歲就當繼母的李心潔，當年難免有些不適應，卻因為繼女一句話令她重新思考教育方式。
記者黃雅琪/綜合報導
李心潔在《我的名字叫李心潔》成為系列紀錄片作品的傳主，由曾以電影《分貝人生》獲金馬獎最佳新導演提名的陳勝吉導演執導，李心潔分享教育理念及家庭生活。李心潔帶著大家回到她成長的家鄉馬來西亞吉打州，追憶她兒時那段擁抱大自然和快樂嬉戲的童年，回憶起人生第一個舞台是籃球場上的乒乓桌，她踩上去開始對老師、同學們說故事，也同時開啟了她的演藝事業起點，她笑稱：「是這個乒乓桌，成就現在的我。」
同時，李心潔在片中也回顧她從20多歲把繼女帶在身邊照顧，結婚後年屆40歲懷孕生下兩個雙胞胎兒子的心路歷程，孕期過程相當艱辛，後期她連走路都有點困難，幾乎躺床待產，紀錄片中還有老公彭順陪產，紀錄下李心潔進產房直至生產過程，以及初次見到雙胞胎兒子流下感動眼淚的過程，最真實的一面全收錄在紀錄片中。
最後，李心潔也分享了生命中的苦與樂，她表示年輕時因很早就當媽媽，當時個性容易急，希望女兒什麼事情都做的好，但她發現「身教」也很重要，而且她認為「把自己做好是很重要的」，接著出現了轉捩點：「我女兒8歲的時候跟我說『媽媽你是不是不快樂？如果你不快樂，那我也會不快樂。』當時就像是一棒讓我清醒了，於是我就重新思考什麼是真正的教育？也決定尋找方法，尋找內心的平靜和真正的快樂，和小孩的相處用多一些自在的心。」「孩子，你好嗎？」系列紀錄片將於3月31日正式上映。