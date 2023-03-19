萬金石馬拉松　議員著「信賴台灣」背心參賽挺賴清德

民進黨內總統初選於周五結束登記，僅有黨主席賴清德登記參選，定為一尊將挑戰2024總統大選，國內唯一獲世界田徑總會金標籤比賽「萬金石馬拉松」於今（19）日上午舉行，新北市議員張錦豪特別組成「信賴台灣」加油團，身著信賴台灣的背心參加比賽，在賴清德故鄉萬里替其加油打氣，鄉親們也手持標語「歡迎來到賴清德家鄉」、「信賴台灣」，向世界各地跑者加油，張錦豪更打趣說，穿上這背心更是提醒自己不能丟臉，「為自己創下佳績，為賴清德而跑，我很願意。」
記者陳威叡／台北報導
張錦豪本次為第3度挑戰萬金石馬拉松，這次特別與鄉親組成加油團，自己則穿上信賴台灣背心，他說，副總統賴清德為萬里人，每年除夕固定到金山拜拜時，都會提起小時侯在金山萬里生活的小故事，他多年來常聽到鄉親讚賞「阿德仔」與地方的互動，如今在地之光要參選總統，大家都自告奮勇動起來，主動問能為賴清德做些什麼事，因此組成「信賴台灣」加油團。
張錦豪說，多年來萬金石馬拉松路跑就辦在賴清德家鄉，但可惜的是市長侯友宜都沒邀請賴參加，本次特別與鄉親準備標語「歡迎來到賴清德家鄉」、「信賴台灣」等標語，為來自世界各地的馬拉松跑者加油，歡迎大家來到北海岸體驗海岸線之美，自己穿著特製背心，時刻提醒自己不能丟臉。
張錦豪說，本次已是連續3年參加萬金石，期待能夠穿上特製背心後，能為自己創下佳績，「為賴清德而跑，我很願意。」
最後張錦豪說，面對嚴峻的兩岸情勢，台灣必須更團結，相信賴清德是唯一可以帶領國人走向未來的國家領袖，因此鄉親自動自發組織加油團，就是要給來自台灣各地的跑者，「看到鄉親以『阿德仔』為榮的熱情。」