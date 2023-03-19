中市成人健檢　民眾捐雞蛋吸引人潮排隊

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大甲李綜合醫院長隋善中表示，依國健署最新公布的資料顯示，女性6年以上未做過子宮頸癌篩檢者，罹患子宮頸癌(1期以上)的風險，是3年內曾做過子宮頸癌篩檢者的3.1倍，而且40歲以上國人高血壓、高血脂及高血糖盛行率分別為38.3%、34.1%及16.4%，也相當高，承辦公費健檢，鼓勵民眾多參加。
隋善中指出，該院今年一月與台中榮總策略聯盟擴大醫療服務，新增乳房外科、胸腔外科、心臟內科等專科，醫院也引進高效、精準的多切面向電腦斷層，讓病患透過低劑量肺部電腦斷層，檢查出是否罹患肺癌，轉介中榮醫師手術治療。
隋善中透露，承辦后里衛生所健檢活動前，一位民眾得知消息，主動表示要買雞蛋做公益，藉機鼓勵大家健檢癌篩揪出病源。他轉述，這位不願具名的民眾，曾經罹患肺腺癌，得知癌症早期發現早期治療提高治癒率，因此，特別買原住民部落居民放養的有機雞蛋，贈送給參加健檢的居民，除了做公益幫助原民朋友銷售雞蛋，也鼓勵民眾健檢，「原住民有機雞蛋本來就比較貴，平時大家很少會買，但是在全台缺蛋下，才有人想到有機雞蛋。」
蔡姓民眾說，現在雞蛋很難買，有錢也買不到，店家還要限量，沒想到參加健檢，居然可以拿到一盒有機雞蛋，「真的很意外，賺到一盒雞蛋！」羅姓民眾則說，本來就計畫要健檢，到現場以後看到公告前一百名可以拿雞蛋，覺得很驚喜，「真的不錯耶！為自己健康把關，還有雞蛋可以拿回，如果早知道有雞蛋一盒，就找家人一起來。」