馬尾妹高舉雙手直播BLACKPINK！ㄚ頭看不到還被罵：閉嘴
南韓女神天團BLACKPINK一連兩天在台灣高雄世運主場館開唱，昨（18）日就吸引超多明星藝人前來朝聖，其中ㄚ頭（詹子晴）就和好友瑤瑤（郭書瑤）一同進場欣賞，沒想到卻遇到前排觀眾擋視線的亂象，甚至高舉雙手直播，結果被擋的ㄚ頭上前溝通後，還被回嗆「閉嘴！」掀起眾人討論。
記者詹鎰睿/綜合報導
ㄚ頭昨晚在IG限時動態上貼出照片抱怨：「前面的人一直站著擋住後面的大家，原本坐著的我們都看不到，看到後面整區的人也站起來，我們這排也只好站起來看，但很多身高只到我胸前的小女孩都看不到。」
照片上看到，該名馬尾妹高舉雙手，拿著手機錄影直播，結果ㄚ頭上前溝通，竟被對方用英文回嗆「Shut up！」讓她感到莫名其妙。
此外，好友瑤瑤也在IG限時動態抱怨同樣的群眾：「可以讓我看一眼Lisa嗎？」但前方的馬尾妹與白衣男似乎站了很久，後來瑤瑤也有請對方坐下，卻被對方反嗆「X小！」讓她相當無奈：「對不起後面的朋友，我盡力了。」也希望來參加演唱會的人都能夠將心比心。
據了解，昨晚BLACKPINK的演唱會結束後，網路上也充斥不少粉絲罵聲，都在抱怨被其他人影響觀看品質。對此，主辦單位Live Nation Taiwan表示，今一定會請工讀生、工作人員向觀眾加強宣導，「站在椅子上就是不對」，亦呼籲粉絲不論是站著、站椅子上，都請盡量不要影響後方觀眾收看的權益。