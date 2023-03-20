曾擺地攤！小優「月收3000元變台北置產」　傳授存錢狠招

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小優以前上通告，儘管大包小包，仍不選擇搭計程車，每次錄影都會坐公車、捷運，省下交通費；三餐部分，小優若有時間會盡量下廚，避免外食、包括叫外送；女明星最不可省的置裝費，小優會把穿過幾次的衣服拿去當二手衣拍賣，再去五分埔將要穿的衣服以批貨的方式一次買齊，壓低價格，「我買衣服是為了賣衣服」，此外，停車會找信用卡配合的停車場，也加入加油站會員，如有活動，有時省油錢或拿贈品，不無小補。
分配理財風險
由於比較沒有勇氣投資股票，小優採行保守的理財方式，她把帳戶分成多個戶頭，基本的日常開銷、信用卡自動扣款放在一個戶頭，再開冷門的銀行戶頭存錢，且平常不帶提款卡出門，規定自己一天不能花超過300元，而保險、基金、外幣或儲蓄險則以另一個戶頭處理。
相信吸引力法則
天性樂觀的小優，把本身的個性和價值觀融入理財，買房前都住在家裡，甚至跟姊姊同房的她，始終相信自己可以達成購屋的夢想，「吸引力法會幫助你」，現在她盼望未來能換到坪數更大的窩，有大餐桌、大更衣間，三至四房，屆時跟家人一起住，有了目標，工作、存錢也更有動力。
買屋兩大祕訣
小優2019年底砸下1800萬元購入北市內湖區成功路上、約23坪的預售屋，香閨2房1廳，頭期款付了300多萬，她給買房的新手兩大建議，第一，一定要找對人陪你看房，沒有經驗的她，當初找馬國賢、楊晨熙等人陪看房子，好友提供很多寶貴建議，第二是慎選房仲，不要只依賴一家，多找幾間不同的仲介公司，同個物件可能會有更好的選擇，當然自己也要查實價登錄做功課，避免落入仲介的話術。