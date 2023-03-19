獨／沈玉琳也瘋BLACKPINK！1家3口「超粉紅」現身高鐵站
南韓女神天團BLACKPINK一連兩天在台灣高雄世運主場館開唱，昨（18）日晚間現場星光雲集，包含楊謹華、楊祐寧、王仁甫、小S等多位藝人都帶著家人們一起追星，就連荒謬大師沈玉琳今日也現身高鐵站，帶著老婆、女兒準備感受BLACKPINK的魅力。
記者詹鎰睿、郭佩蓉/綜合報導
《NOWnews今日新聞》記者今稍早意外捕捉到沈玉琳帶著老婆芽芽與女兒現身高鐵左營站，可以看到沈玉琳為了BLACKPINK，特別搭配一件粉紅襯衫，芽芽則是走黑白潮流風，黑色熱褲也展現招牌的纖細美腿，女兒更是亮眼，綁著一頭雙馬尾，從上到下都是粉紅色，宛如童話故事走出來的小公主一樣。
只見沈玉琳1家3口氣勢逼人，一現身就奪走所有路人的目光，面對記者詢問，沈玉琳也親切地停下來寒暄問暖，並表示自己就是要去看BLACKPINK。
據了解，昨天朝聖BLACKPINK的藝人，包含小S、賈靜雯、修杰楷、吳慷仁、楊祐寧、楊謹華、關穎、郭書瑤、ㄚ頭、五月天怪獸、賈永婕、王大陸、侯佩岑、陶喆、王仁甫、王偉忠等等共超過50多位台灣藝人，可見BLACKPINK的魅力，就連名人都招架不住，也讓現場製造不少話題。