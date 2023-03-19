電價調漲衝擊租屋族？台電：用電量大者可評估採時間電價

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近期外界關心租屋族共用電表恐受電價調整影響，台電建議，分租套房共用電表者，若每月用電超過700度，可評估改採時間電價計費，尖離峰時間分開計費且均為單一費率，不受累進費率的影響，搭配節電措施，可進一步節省電費支出。用戶可利用台電官網首頁「用戶服務/網路櫃檯」項下的「時間電價試算評估」進行電費試算，或電洽台電各區營業處或客服專線1911，由台電協助評估。
至於外界關心是否可就各套房裝置獨立電表計費，台電表示，須由房東向台電申請並委託水電分隔屋內線路，因此須視房東意願而定。台電公司自2022年3月起，電費單上有增列「去年全年平均電價」，2022年7月起另新增「當期每度平均電價」訊息，除可即時反映當期用電平均單價外，亦可使租屋雙方迅速了解各期用電狀況，供做雙方電費計收參考。
另有關公寓、大樓的公共設施，台電公司會裝置獨立電表記錄公共設施用電量，台電說明，由於並非併入各住戶的電表內計算，因此不會影響分攤用戶住家用電的累計度數，譬如某用戶3月用電度數為600度，電費1147元，其居住的公寓大廈公共設施3月用電度數為750度，電費1533元；大樓總共有10戶住戶分攤公共設施電費，每戶住戶當期電費分攤的公共設施電費即為1533元，10戶每戶153元，用戶的3月電費為1147元加上公共設施電費153元，合計1300元。