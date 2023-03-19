顧立雄預告中共涉2024 綠委：提高人民識讀辨識抵禦攻擊
國安會祕書長顧立雄日前應邀出席講座時，強調中共對台認知與資訊操控越演越烈，合理預期將大規模的干預明年總統大選。對此民進黨立委王定宇今（19）日說明，獨裁體制無法體會民主可貴與重要性，認為選舉是民主社會內部最嚴重的分歧競爭，同時是民主體制脆弱之際，必然會進行攻擊，而民主社會最重要的力量就是人民，唯有提高假錯訊息識讀辨識能力，才能提高社會抵抗網路攻擊韌性。
記者陳威叡／台北報導
顧立雄日前出席講座時指出，台灣今年充滿挑戰，除遭遇全球最大威權國家中國對台日益升高的軍事恫嚇、網路攻擊與經濟脅迫外，對台認知與資訊操控也越演越烈，合理預期將大規模的干預明年總統大選。
對此王定宇指出，中國平常就透過假錯消息或網路攻擊來分化台灣，擾亂台灣秩序工作，何況面對這麼重要的總統與國會改選，對獨裁體制來說無法體會民主可貴與重要性，反而認為選舉是民主社會內部最嚴重的分歧競爭，同時是民主體制脆弱之際，利用民主競爭進行網路攻擊，透過假錯消息來分化，是必然會發生。
王定宇說，國安會認為中國在2024選舉將進行全面性網路分化、假錯訊息攻擊，這部分台灣要提高警覺與防範，而民主社會最重要的社會力量就是人民，唯有提高國人假錯訊息的識讀辨識能力，才能提高社會抵抗網路攻擊韌性。