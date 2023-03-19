一杯全糖珍奶熱量　等於爬三次101大樓

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運動消除熱量 卻總敗在飲料癌症關懷基金會營養師周晉帝表示，考量到學員的特殊性，課程特別設計成體驗與運動兩部分，體驗課程選擇學員們最喜愛的舒跑(含糖量17.5公克/250毫升）、可樂(含糖量26.5公克/250毫升）和水蠻牛(含糖量35公克/250毫升）。
許多人會認為運動就能消除飲料帶來多餘的熱量，因此運動課程設計讓學員們原地慢跑1分鐘，體驗運動消耗熱量的辛苦，之後更公佈完整消耗250毫升的舒跑、可樂、水蠻牛各需要慢跑9分鐘、13分鐘及19分鐘，讓學員們大為震驚，紛紛表示不敢再喝。
奶茶高熱量 果汁多濃縮世界衛生組織建議「每日飲食添加糖攝取量不宜超過總熱量10%」，癌症關懷基金會執行長黃翠華營養師表示精製糖如慢性毒藥，與代謝症候群、脂肪肝、三高的發生息息相關，更進一步提醒民眾兩種飲品的陷阱：「奶茶」的主要成份為奶精、高果糖糖漿、香料等，奶精含有大量飽和脂肪，飽和脂肪攝取過量易導致肥胖及心血管疾病，而一杯700c.c.全糖珍珠奶茶，含糖量將近62公克，遠超過每日限量，熱量更高達650大卡，需爬樓梯300階，相當於3次101大樓，才能完整消耗。還有主打「100%果汁」，這類飲料主要是水與蔬果「濃縮」果汁調製而成，蔬果營養成分不多，但添加糖非常多，一點也不健康。
喝水很重要 排除壞物質黃翠華營養師於課程中特別強調喝水重要性，當身體缺水時會發生口臭、沒精神、嘴唇乾裂、心跳加快等症狀，嚴重影響健康與社交，建議平常多喝白開水取代含糖飲料，可減少熱量攝取，並遠離肥胖及多種代謝疾病威脅。
透過排除尿液、汗以及糞便清除體內廢物，促進腸胃道蠕動預防便秘及避免尿道發炎，而一日飲水量至少2000c.c.，可以將湯品、無糖茶飲合併計算，而喝水時應分多次喝、慢慢喝，不要喝得太快太急或一次喝太多，反而會造成身體不適。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57116
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