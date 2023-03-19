樂斐把莫內《睡蓮》做成法餐　邀客人動手作畫還能吃下肚

我是廣告 請繼續往下閱讀
彷彿綻放春櫻的「日本鰤魚」，以紅紫蘇、櫻花粉與自家發酵康普茶，帶來櫻花緋紅色調的美麗酸甜茶湯，浸有當季蜜棗薄片、茗荷絲襯起昆布漬鰤魚的鮮美，搭配鹽漬櫻花瓣、日本梅醬的清爽鮮甜，並點綴擁有乳脂香氣的香草奶醬凸顯溫潤。前菜「萵筍」則實現印象派大師莫內的《睡蓮Water Lilies》，在脆甜細條狀萵筍、酸甜圓形藍莓與高酸度片狀洋蔥的幾何造型裡，加入堅果、橄欖油乳化成帶有炭香的濃稠醬汁，搭配僅以白酒低溫烹調台灣角蝦，嫩Q口感裡似有南洋風味。
以溫沙拉概念呈現的「法國白蘆筍」，擺滿當令法國白蘆筍、西瓜蕪菁、姬松茸、喇叭菇、焦糖金棗等蔬果，最特別的是放有代表蛋白質的咖啡油封鵝心於其中，以鴨肝咖啡醬汁連接起看似毫無章法、錯落配置的食材，蘊含著俄國抽象藝術家康丁斯基（Wassily Kandinsky）名作《構成第八號 Composition VIII》的抽象幾何概念，點綴其中的綠色山蘿蔔醬嚐得到九層塔蛤蜊湯的鮮美尾韻，黃色台灣柳丁醬則提升香氣與酸度。
達文西流傳於世的《維特魯威人( Vitruvian Man )》以黃金分割1.6180339展現人體完美比例，另幅《蒙娜麗莎( Mona Lisa )》臉部也蘊藏1:1.618之美，藉此概念上桌的「紐西蘭炭烤牛舌」，經由分切不同尺寸長短的爽脆水梨排列出黃金比例，並將小茴香等辛香料醃製、低溫烹調的牛舌隱藏其中，主廚特別提醒牛舌需與線型水梨、方形酥炸冬瓜一同享用，透過飽含水分的冬瓜與肉豆蔻香氣，傳達黃金比例般的味蕾感受。
由分切不同長短的水梨構築出達文西流傳於世的「黃金比例1.6180339」造型，裡頭藏有小茴香等辛香料醃製、低溫烹調的炭烤牛舌，Chef Josh特別建議要和方形炸冬瓜一起品嚐，為牛舌帶來飽滿水潤口感，再搭配生抽、青龍椒等食材製成的綠色燒椒醬及肉豆蔻粉，豐富味蕾。
Chef Josh特別推薦的「芳苑玉露鴨」，選用彰化芳苑的玉露鴨鴨胸表皮吹乾以2℃冷藏熟成16天，再與蜂蜜香料烤製，搭配與肉汁、榛果等製成風味鹹香的油醋；再將油封鴨腿包入紫蘇並酥炸，外型留有美麗葉狀卻飽含豐腴鴨肉美味，底層再襯以鮮美蛋黃。揉合日法韻味，在柔嫩口感中展現清爽脂香。
甜點主廚戴峻弘（火車）則帶來美感與美味兼具的新作，以焦化蜂蜜與血橙、葡萄柚連結的前甜點「血橙」，延伸主菜裡蜂蜜香料烤製的焦糖氣息，將略帶苦韻的甜香藏入可爾必思製成的泡泡裡，一起入口便能轉化成清爽與清香。經典主甜點「蓮霧」的升級版，玫瑰粉蛋白餅襯托著草莓白酒冷湯內，以蓮霧片與蓮霧凍打造的夢幻花朵造型，拌入西谷米、接骨木蘆薈，再撒上蓮霧冰沙，幻化高雅酸甜的清香。
「LOPFAIT 樂斐法式餐廳」更結合藝廊模式，邀請參與過2022威尼斯雙年展 Palazzo Albrizzi、台北國際藝術博覽會的藝術家石小墨SHIH SIAO-MO合作，Chef Josh自其《自由擬識Free Simulation Consciousness 》、《虛構留白Fictitious Blank 》系列裡，選以壓克力顏料筆觸有如抹刀質地印象的作品展出在餐廳裡；並首度發表藝術家2023年全新系列《事件性的物感視域 Physical properties of an event horizon》，讓饕客們有如沈浸在藝廊裡用餐。「LOPFAIT 樂斐法式餐廳」春季晚間套餐全套含開胃小點、前菜、主菜、甜點等共11道菜式，另搭配二款佐餐麵包，每套依據主菜差異為3,680 元～4,880元+10% 不等，已開放訂位。