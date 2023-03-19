PLG／被林書豪砍下生涯新高　卡總：一對一太容易被過

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上一次林書豪對上領航猿就14投9中，拿到26分14籃板，似乎對上這支球隊，他總是能打得十分高效。而猿隊也的確沒有一個比較適合的球員，能單防限制住他。
賽後談到這一點，卡米諾斯坦言林書豪視野很好，又是一個高的控球後衛，確實不好守，加上球隊後兩節對位的防守者太容易被過，因此造成了重傷害。「我覺得我們這場在一對一防守上，總是慢了一拍，有他這樣的球員，可以解放像政儒這樣的射手——即使他們今天少了王律翔。」
「我認為我們今天在上半場對於他的防守是很不錯的，只不過第三節單防沒守好，球員心態不夠成熟，沒能好好地把節奏拉回來。」卡總也稱讚說，像林書豪這樣出色的擋拆執行者，不管是世界上哪一個聯賽——就算是NBA——也是很難去防守的。
回顧此役失利的原因，卡總表示他們在上半場表現得很不錯，但下半場開始後很快被打了一波16:4的攻勢，「我們讓林書豪得到太多輕鬆的分數，像他這種等級的球員，我們防守應該做得更好。後面雖然節奏稍微找回來，進入到第四節才落後2分，但末節我們開局又被鋼鐵人打出高潮，一對一沒有做好，被輕鬆過人，這在犯規上就能看得出來，連帶使防守輪轉也出現問題。」
卡總還進一步解釋說，對手得到100分、傳出17次助攻——其中大部分都是切入後傳給外線的投籃，球隊在單防上差強人意，「這和上半季的領航猿不一樣，我的責任就是讓領航猿重回正軌。」
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