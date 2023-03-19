高雄立委初選登記前一天　黃秋媖拭淚宣布退選

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黃秋媖表示，她和家族準備這一場立委選舉已經準備了30年，在鄉親支持下宣布參選，感謝來自各界努力，她最後決定明天不去登記參選，民進黨是既競爭又團結的政黨，她願意用她的小利換取民進黨的大利，營造2024勝利的開始，也感謝湧言會的兄弟姊妹給她溫暖。
立委邱志偉則表示，距離大選只剩9個多月，要凝聚所有力量贏得總統大選、國會過半，一但進入初選階段，難免會有競爭，就會削弱團結力道，他是第三屆立法委員，黃秋媖是第二屆的議員，兩人都在大崗山經營多年，有共同的使命感，讓北高雄有更好發展。
邱志偉也讚黃秋媖在初選熱身階段展現風範，今天的決定展現出她願意團結協助大選，她是高雄市政壇未來的明日之星，未來九個月，他會跟黃秋媖團結，在市長陳其邁領導之下，一起打贏總統、立委選戰，一起信賴高雄、守護台灣。
陳其邁則說，大家「相讓相牽成」，這是民進黨的文化，尤其2022年是民進黨較於低迷的一年，要謙虛不斷反省，讓大家信任我們，總統和立委選舉才有機會，若選輸又擠破頭參選，對民進黨比較不利，感謝在高雄的幾位議員，都能夠了解互相幫忙、互相牽成，成就自己，也成就民進黨，高雄八席立委全部都要上，這是目標，大家團結守護台灣。