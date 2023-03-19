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高雄立委初選登記前一天　黃秋媖拭淚宣布退選

▲相讓相牽成，民進黨高雄市議員黃秋媖（左二）今（19）日在高雄市長陳其邁（中）、立委邱志偉（左一），以及湧言會立委趙天麟（右二）、王定宇（右一）陪同下宣布退出立委初選。（圖／記者鄭婷襄攝，2023.03.19）
▲相讓相牽成，民進黨高雄市議員黃秋媖（左二）今（19）日在高雄市長陳其邁（中）、立委邱志偉（左一），以及湧言會立委趙天麟（右二）、王定宇（右一）陪同下宣布退出立委初選。（圖／記者鄭婷襄攝，2023.03.19）

記者鄭婷襄／高雄報導

2024選戰即將開跑，民進黨也將在明天開始進行立委初選登記，先前表態參加高雄大崗山立委初選的議員黃秋媖，在多人勸說及考量下，在今（19）天，也就是選前一天召開記者會，拭淚宣布退出這次的立委初選，將會支持現任立委邱志偉競選連任，高雄市長陳其邁表示，黃秋媖成長了很多，很有智慧，大家「相讓相牽成」，成就自己，也成就民進黨。

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屬於湧言會系統的黃秋媖，在民進黨立委登記初選的前一天，在湧言會立委王定宇、趙天麟陪同下，一同召開記者會，宣布退出第二選區（大崗山地區）立委初選，高雄市長陳其邁與該選區立委邱志偉也到現場，說到支持者對她的支持，她也不禁淚灑現場。

黃秋媖表示，她和家族準備這一場立委選舉已經準備了30年，在鄉親支持下宣布參選，感謝來自各界努力，她最後決定明天不去登記參選，民進黨是既競爭又團結的政黨，她願意用她的小利換取民進黨的大利，營造2024勝利的開始，也感謝湧言會的兄弟姊妹給她溫暖。

立委邱志偉則表示，距離大選只剩9個多月，要凝聚所有力量贏得總統大選、國會過半，一但進入初選階段，難免會有競爭，就會削弱團結力道，他是第三屆立法委員，黃秋媖是第二屆的議員，兩人都在大崗山經營多年，有共同的使命感，讓北高雄有更好發展。

邱志偉也讚黃秋媖在初選熱身階段展現風範，今天的決定展現出她願意團結協助大選，她是高雄市政壇未來的明日之星，未來九個月，他會跟黃秋媖團結，在市長陳其邁領導之下，一起打贏總統、立委選戰，一起信賴高雄、守護台灣。

陳其邁則說，大家「相讓相牽成」，這是民進黨的文化，尤其2022年是民進黨較於低迷的一年，要謙虛不斷反省，讓大家信任我們，總統和立委選舉才有機會，若選輸又擠破頭參選，對民進黨比較不利，感謝在高雄的幾位議員，都能夠了解互相幫忙、互相牽成，成就自己，也成就民進黨，高雄八席立委全部都要上，這是目標，大家團結守護台灣。

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