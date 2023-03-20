春分限定！絕美「黃道光」週二必看 小行星現身同場加映
週二（3/21）是24節氣之一的「春分」，而春分不僅是古代農業社會的重要耕作指標，也是天文上重要的分界點，對此台北市立天文館指出，今年春分太陽會從正東方升起，正西方落下，且晝夜等長，而春分前後一、兩週可以看見「黃道光」，也是第一顆被發現的小行星「穀神星」到達「衝」的時間點。
記者張志浩/綜合報導
台北市立天文館表示，春分當天不只晝夜等長，此後日出與日落的方向隨之偏北，正午時太陽仰角也愈來愈高，「白晝愈長、夜晚愈短」，直到夏至為止。除了節氣轉變外，春分前後一、兩週內還可以看見非常特殊的「黃道光」，黃道光是太陽系內塵埃粒子散射陽光所形成的微弱亮光，亮度比銀河還低，所以觀察黃道光必須在低光害地區，春分前後的日落後2至3小時，西方天空呈三角形的淡黃色光錐就是黃道光。
此外，第一顆被發現的小行星穀神星（1 Ceres）也將於3月21日運行至「衝」，與太陽經度相差180度。在此前後穀神星距離地球最近，約2.4億公里，亮度也最高，約6.9等，整夜可見，是最佳的觀測時機，但肉眼無法看見，必須以雙筒望遠鏡或天文望遠鏡輔助觀察。
台北市立天文館補充，穀神星是義大利天文學家皮亞齊（Giuseppe Piazzi）於1801年所發現的第一顆小行星，其直徑約950公里，為分布在火星和木星之間主小行星帶中最大的天體，約占該區域總質量的三分之一。2006年國際天文學聯合會（IAU）對行星重新定義後，穀神星被改分類為矮行星，也是主小行星帶中唯一的矮行星。2015年3月美國NASA的曙光號（Dawn）探測器進入穀神星軌道，成為首架環繞矮行星的太空船。