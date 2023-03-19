全面禁止抖音？綠委：廣泛討論防被貼箝制言論自由標籤
美國眾議院外交委員會在本月初通過「禁止抖音國際版」議案，後續在參議院表決通過機會高，而台灣2024總統大選逼近，據了解國安部門建請國內全面禁止抖音，對此民進黨立委許智傑今（19）日表示，認為須更廣泛的討論，以免被貼上箝制言論自由的標籤；綠委王定宇說，台灣很早就禁止公部門與軍事單位使用手機，至於是否禁止民間使用，要在言論、使用自由與國家安全取得平衡點。
記者陳威叡／台北報導
據了解為遏止大選錯假訊息，國安部門建請全面禁止抖音。對此許智傑說，在美國、加拿大、日本與歐洲等，有許多國家認為抖音有資安問題，都提出規範及限制，他認為公部門該全面禁止，而民眾個人使用應該增加警語提醒，避免民眾在不知情的情況下，成為假消息及資安外洩的幫兇。至於是否要全面禁止，須更廣泛的討論，以免被貼上箝制言論自由的標籤。
王定宇則說，目前主要民主國家，包括美國、加拿大、歐盟甚至印度，都禁止政府及軍隊使用抖音，而台灣其實做得比較早，很早就禁止公部門及軍事單位使用抖音等相關APP，而是否要禁止民間使用，這涉及到言論自由、使用自由，要與國家安全取得平衡點，台灣的做法目前跟世界各民主國家類似。
王定宇說，除了透過禁止外，提高人民對假錯訊息，個別資訊安全觀念更重要，民主社會並非事事靠法律嚴管，提高民主社會抵抗韌性，人民辨識識讀能力以及對資安觀念提升，透過科技軟體來進行資安防護，這才是根本之道，確保最大的言論自由以及國家安全前提下，來讓民眾可以享受自由也得到安全保障，這是世界各民主國家所必須面對的課題。