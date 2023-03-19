上班日「熱到像夏天」！1圖看懂一週天氣 北部週末轉冷
本週上班日竟然會熱得像夏天？中央氣象局表示，未來一週當中，到週四（3/23）前台灣各地氣溫逐日爬升，體感漸偏暖熱，週五（3/24）之後稍降溫且雲量增多，週末兩天（3/25至3/26）有東北季風增強影響，其中週三（3/22）和週四氣溫最高，連北台灣高溫都能達到攝氏30左右，部分近山區或河谷甚至有接近攝氏35度的高溫，週末則是北部、東半部有局部雨，請民眾持續留意最新天氣資訊。
記者張志浩/綜合報導
氣象局指出，明後兩天（3/20至3/21）各地大多多雲到晴，僅東半部零星雨，週一清晨北部地區有零星降雨機率，隨後轉多雲到晴，北部、東半部白天高溫回升至攝氏26至29度，中南部高溫來到攝氏30至32度，週三至週四是最暖熱的區間，各地晴到多雲北部高溫攝氏30度左右，花東高溫攝氏29至33度，中南部高溫攝氏32至33度，部分近山區或河谷接近攝氏35度，需特別注意局部高溫。
時間來到週五後，北海岸、宜花轉局部雨，下半天有轉東北風的趨勢，馬祖、金門也有局部降雨機率，其它地區多雲到晴，但雲量稍增、太陽照射量少也導致白天高溫降低，週五北台灣高溫攝氏26至27度，花東高溫攝氏27至29度，中南部高溫攝氏30至31度。
週末兩天東北季風將會增強，主要影響北台灣氣溫，北部、東半部也會下起局部雨，此外中南部地區雲量增多、馬祖和金門有局部降雨機率，北台灣低溫將降至攝氏16至18度，其他地區氣溫也稍下降。整體而言未來7天的天氣都較為穩定，降雨機率也較低，提醒民眾珍惜水資源，此外溫度變化幅度仍大，民眾務必適時增減衣物。