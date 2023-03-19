專訪／談到「她」立馬落淚！鍾沛君：從政後不再覺得孤單

高雄隊整合成功　立委初選喬定三議員「相讓相牽成」

▲民進黨內立委初選領表登記前夕，民進黨高雄市黨部今（19）日召開「相讓相牽成」大團結記者會，宣布整合成功，三位有意挑戰立委初選的議員，林智鴻、郭建盟、黃秋媖，最後決定退出立委初選。（圖／記者鄭婷襄攝，2023.03.19）
▲民進黨內立委初選領表登記前夕，民進黨高雄市黨部今（19）日召開「相讓相牽成」大團結記者會，宣布整合成功，三位有意挑戰立委初選的議員，林智鴻、郭建盟、黃秋媖，最後決定退出立委初選。（圖／記者鄭婷襄攝，2023.03.19）

記者鄭婷襄／高雄報導

民進黨內立委初選領表登記前夕，民進黨高雄市黨部今（19）日召開「相讓相牽成」大團結記者會，宣布整合成功，三位有意挑戰立委初選的議員，林智鴻、郭建盟、黃秋媖，最後決定退出立委初選，高雄市黨部主委許智善說，高雄隊要團結贏得勝利，感謝黨內同志相讓相牽成，一起為贏得2024總統及立委大選團結打拼。

我是廣告 請繼續往下閱讀
這場「相讓相牽成」大團結記者會，由主委許智善主持，包括陳其邁市長、許智傑立委、趙天麟立委、邱志偉立委、林智鴻議員、郭建盟議員均共同與會，民進黨黨內立委領表登記即將在明天展開，至24日截止，今天的記者會已展現大團結氣勢，迎向2024的挑戰。

▲民進黨內立委初選領表登記前夕，民進黨高雄市黨部今（19）日召開「相讓相牽成」大團結記者會，宣布整合成功，三位有意挑戰立委初選的議員，林智鴻、郭建盟、黃秋媖，最後決定退出立委初選。（圖／民進黨高雄市黨部提供）
▲民進黨內立委初選領表登記前夕，民進黨高雄市黨部今（19）日召開「相讓相牽成」大團結記者會，宣布整合成功，三位有意挑戰立委初選的議員，林智鴻、郭建盟、黃秋媖，最後決定退出立委初選。（圖／民進黨高雄市黨部提供）
鳳山區議員林智鴻表示，之前在鄉親勸進下，已做好參選立委的萬全準備，民進黨中央誠信條款他支持，因為成功不一定是我，但成功一定有我，就像市長陳其邁說的，誠信條款是要塑造相讓相牽成的文化，他也呼籲支持者繼續支持賴清德擔任總統，鳳山區立委許智傑及其他選區的立委。

前新苓的議員郭建盟則說，他從沒正式宣告參選立委過，但基層有過勸進聲浪，沒有拋出訊息的原因是因為，現在民進黨是逆風的，而民進黨現在沒有比2024勝選更重要的任務，現任的趙天麟立委在基層的服務大家有目共睹，選擇不選也是想讓支持者知道，大家一起共同守護高雄、守護台灣。

高雄市長陳其邁則感謝林智鴻、郭建盟、黃秋媖三位議員相讓相牽成，這些議員都是民進黨要栽培的民日之星，在選區深受民眾信任，2024勝選是重要的事情，如何樹立民主典範，民進黨經歷敗選如何成長，贏得肯定是最關注的地方。

陳其邁說，對於這樣的結果其實他沒出太大力，大家叫他高雄隊長是言重了，民進黨在最需要反省的時候，大家如何贏得市民支持、對手尊重，最重要就是顧全大局，面對國際疫後、通膨的挑戰，還有很多工作要做，希望民進黨在高雄提名的八席立委和總統大選，都能贏得漂亮成績單，感謝大家顧全大局。

高雄立委初選登記前一天　黃秋媖拭淚宣布退選

全面禁止抖音？綠委：廣泛討論防被貼箝制言論自由標籤

指民進黨控制電價還裝無辜　趙少康批：怕影響到選舉

BLACKPINK世運主場館演唱會爆滿　散場疏運兩小時內完成

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀