高雄隊整合成功　立委初選喬定三議員「相讓相牽成」

我是廣告 請繼續往下閱讀
鳳山區議員林智鴻表示，之前在鄉親勸進下，已做好參選立委的萬全準備，民進黨中央誠信條款他支持，因為成功不一定是我，但成功一定有我，就像市長陳其邁說的，誠信條款是要塑造相讓相牽成的文化，他也呼籲支持者繼續支持賴清德擔任總統，鳳山區立委許智傑及其他選區的立委。
前新苓的議員郭建盟則說，他從沒正式宣告參選立委過，但基層有過勸進聲浪，沒有拋出訊息的原因是因為，現在民進黨是逆風的，而民進黨現在沒有比2024勝選更重要的任務，現任的趙天麟立委在基層的服務大家有目共睹，選擇不選也是想讓支持者知道，大家一起共同守護高雄、守護台灣。
高雄市長陳其邁則感謝林智鴻、郭建盟、黃秋媖三位議員相讓相牽成，這些議員都是民進黨要栽培的民日之星，在選區深受民眾信任，2024勝選是重要的事情，如何樹立民主典範，民進黨經歷敗選如何成長，贏得肯定是最關注的地方。
陳其邁說，對於這樣的結果其實他沒出太大力，大家叫他高雄隊長是言重了，民進黨在最需要反省的時候，大家如何贏得市民支持、對手尊重，最重要就是顧全大局，面對國際疫後、通膨的挑戰，還有很多工作要做，希望民進黨在高雄提名的八席立委和總統大選，都能贏得漂亮成績單，感謝大家顧全大局。