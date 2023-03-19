BLACKPINK世運主場館演唱會爆滿　散場疏運兩小時內完成

「相讓.相牽成」　綠營內領表登記前夕高雄展現大團結

▲民進黨2024總統及立委大選領表登記前夕，民進黨高雄市黨部今(19日)召開「相讓.相牽成」大團結記者會，一起為贏得2024總統及立委大選團結打拼。(圖／民進黨高雄市黨部提供)
▲民進黨2024總統及立委大選領表登記前夕，民進黨高雄市黨部今(19日)召開「相讓.相牽成」大團結記者會，一起為贏得2024總統及立委大選團結打拼。(圖／民進黨高雄市黨部提供)

記者郭凱杰／高雄報導

2024總統及立委大選領表登記前夕，民進黨高雄市黨部今(19日)召開「相讓.相牽成」大團結記者會，主委許智善感謝高雄隊長陳其邁的用心努力，感謝黨內同志相讓相牽成，一起為贏得2024總統及立委大選團結打拼。陳其邁也特別感謝議員黃秋瑛、林智鴻、郭建盟等展現政治風範，顧全大局。並肯定他們都是明日之星。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲議員黃秋媖召開記者會感謝陳其邁「相讓、相牽成」的鼓勵及建言，給予她勇氣做出重要決定，願以「相讓」的小利牽成民進黨總統大選的全勝利。(圖／立委趙天麟辦公室提供)
▲議員黃秋媖召開記者會感謝陳其邁「相讓、相牽成」的鼓勵及建言，給予她勇氣做出重要決定，願以「相讓」的小利牽成民進黨總統大選的全勝利。(圖／立委趙天麟辦公室提供)
今天的「相讓.相牽成」大團結記者會，下午在民進黨高雄市黨部召開，由主委許智善主持，包括陳其邁市長、許智傑立委、趙天麟立委、邱志偉立委、林智鴻議員、郭建盟議員均共同與會。

陳其邁表示，感謝黃秋瑛議員、林智鴻議員、郭建盟議員展現政治風範，顧全大局。他們都是明日之星，在議會不但有專業的表現，在議員選舉更獲得選民的高度支持，他說，2024不但要勝選，民進黨更要讓大家看到再經過敗選後，謙虛反省再次成長，以贏得台灣人民的肯定。

許智善表示，為讓台灣更進步發展，黨內同志認真問政，更盡心努力基層服務。2024總統及立委大選，民進黨黨內立委領表登記即將在明天(20日)展開，至24日截止。儘管黨內人才濟濟，有意角逐者眾，但在「相讓.相牽成」相互支持下，已展現大團結氣勢，迎向2024的挑戰。

林智鴻也在記者會中表示，「成功不一定是我，但成功一定有我！」希望建立相讓相牽成的政治文化，林智鴻強調，他自參政以來，一直堅持四大優先「台灣優先、文化優先、環境優先、弱勢優先」的理念。

林智鴻也不斷在思考如何讓台灣能夠更強盛，他認為，社會可以更穩定，經濟可以更繁榮，高雄可以更進步。不論在議題論辯、議會問政、地方服務，他都貫徹理念，落實執行。

林智鴻也呼籲與拜託支持他的朋友，用一樣支持我的心意，百分百支持賴清德擔任2024年台灣總統，也用百分百的心意支持立委許智傑連任，並支持高雄其他七個選區的民進黨立法委員，大家共同為鳳山、為高雄、為台灣創造光榮。

稍早議員黃秋媖也召開記者會表示，為了高雄市政的持續推動，民進黨必須穩定執政，決定不參與此次黨內立委初選登記。黃秋媖強調，民進黨是既競爭又團結的政黨，願以個人不參選的小利，換取民進黨在2024總統及立委大選的團結開始。黃秋媖也感謝陳其邁「相讓、相牽成」的鼓勵及建言，給予她勇氣做出重要決定，願以「相讓」的小利牽成民進黨總統大選的全勝利。

夏荊山佛畫藝術經典齊聚　高雄慈濟靜思堂巡迴展盛大開幕

高市毒防局攜手第一藥師公會　持續培訓毒防專業宣講師

網售演唱會門票遭詐騙　高市刑大籲確認商品再撥款

屏東企業慰問教召部隊　行動支持國軍弟兄

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀