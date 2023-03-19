「相讓.相牽成」　綠營內領表登記前夕高雄展現大團結

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陳其邁表示，感謝黃秋瑛議員、林智鴻議員、郭建盟議員展現政治風範，顧全大局。他們都是明日之星，在議會不但有專業的表現，在議員選舉更獲得選民的高度支持，他說，2024不但要勝選，民進黨更要讓大家看到再經過敗選後，謙虛反省再次成長，以贏得台灣人民的肯定。
許智善表示，為讓台灣更進步發展，黨內同志認真問政，更盡心努力基層服務。2024總統及立委大選，民進黨黨內立委領表登記即將在明天(20日)展開，至24日截止。儘管黨內人才濟濟，有意角逐者眾，但在「相讓.相牽成」相互支持下，已展現大團結氣勢，迎向2024的挑戰。
林智鴻也在記者會中表示，「成功不一定是我，但成功一定有我！」希望建立相讓相牽成的政治文化，林智鴻強調，他自參政以來，一直堅持四大優先「台灣優先、文化優先、環境優先、弱勢優先」的理念。
林智鴻也不斷在思考如何讓台灣能夠更強盛，他認為，社會可以更穩定，經濟可以更繁榮，高雄可以更進步。不論在議題論辯、議會問政、地方服務，他都貫徹理念，落實執行。
林智鴻也呼籲與拜託支持他的朋友，用一樣支持我的心意，百分百支持賴清德擔任2024年台灣總統，也用百分百的心意支持立委許智傑連任，並支持高雄其他七個選區的民進黨立法委員，大家共同為鳳山、為高雄、為台灣創造光榮。
稍早議員黃秋媖也召開記者會表示，為了高雄市政的持續推動，民進黨必須穩定執政，決定不參與此次黨內立委初選登記。黃秋媖強調，民進黨是既競爭又團結的政黨，願以個人不參選的小利，換取民進黨在2024總統及立委大選的團結開始。黃秋媖也感謝陳其邁「相讓、相牽成」的鼓勵及建言，給予她勇氣做出重要決定，願以「相讓」的小利牽成民進黨總統大選的全勝利。