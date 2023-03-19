周子瑜「中空露肚」美照連發！粉絲暈爆：快點來台灣開唱
南韓女團TWICE的台灣成員周子瑜，憑藉迷人又可愛的臉蛋紅遍全球，IG更吸引超過1027萬名粉絲追蹤，今（19）日周子瑜就意外洩出她的完美體態，露出肚子的模樣超級性感，也讓粉絲看完暈船，紛紛敲碗趕快來台灣辦演唱會。
記者詹鎰睿/綜合報導
周子瑜在IG上貼出好幾張近距離的唯美照片，讓大家完美看見她的真實樣貌，可以看到周子瑜的造型清涼到露出肚子，水蛇腰的曲線映入眼簾，還能隱約看到一點點腹肌，再加上甜美的臉蛋與水汪汪的大眼，不斷對著鏡頭放電，時而性感、時而甜笑的表情，讓人招架不住。周子瑜也在貼文裡感謝團員娜璉，「謝謝妳幫我拍的這麼漂亮，下次再麻煩你了~」
照片曝光後，大家紛紛留言「太好看了，剛下班就看到這麼漂亮的子瑜…感覺再繼續上班也沒關係」、「每次的造型都很驚豔，每一個造型都好美，太漂亮了」、「比起BLACKPINK，我更想看子瑜」、「哇塞！這美呆了！」更有不少人敲碗TWICE，趕快來台灣辦演唱會。
事實上，TWICE世界巡迴演唱會將在4月份正式開跑，地點包含首爾、澳洲、日本、美國，還將挑戰可容納超過8萬人的紐約大都會體育場，同時也是K-POP女團首例，因此團員們都在積極備戰中，再加上日前才剛發行第12張迷你專輯《READY TO BE》，也讓子瑜工作行程幾乎滿檔，但很可惜的是，這次的演唱會沒有台灣，也讓不少台灣粉絲有些遺憾。