T1／NBA狀元對決榜眼　魔獸轟30+20仍無力回天

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2009年NBA選秀榜眼台啤英熊221公分的「巨塔」塔壁（Hasheem Thabeet），今迎來T1處女秀，就要對決2004年NBA選秀狀元霍華德，雙方首節就展現激烈攻防，塔壁協防賞了霍華德火鍋，而魔獸也不甘示弱，在禁區強力單打，把塔壁撞倒，引起現場球迷陣陣歡呼。
霍華德揮別前一場的小低潮，今上半場出賽近20分鐘，16投6中，攻下18分、15籃板；艾夫伯則手感欠佳，半場14投4中，僅攻下9分。
台啤英熊半場以洋將柯歐斯表現最亮眼，進帳15分，並率隊在第二節拉出一波15：5的猛攻，台啤半場取得7分領先。
第3節雙方戰成22：22，平分秋色，台啤靠著柯歐斯和塔壁單節攻下12分，一度拉開領先至12分，不過雲豹艾夫伯打滿整節12分鐘，獨拿11分，在此節尾聲又將落後縮小至個位數。
末節前段柯歐斯展現強大的爆發力，連續灌籃取分，一波8：2的攻勢，迫使雲豹喊出暫停，但台啤攻勢仍源源不絕，一度將分差拉大至15分。
雲豹在比賽尾聲拉出一波12：2的猛攻，加上艾夫伯在終場前18.07秒的三分彈，一度將比分追到僅剩1分差，不過台啤柯歐斯在終場前7.64秒兩罰俱中，將領先拉開至3分，驚險收下勝利。
台啤英熊柯歐斯本場表現精采，轟下全場最高37分，加上讀秒階段關鍵罰球，成贏球功臣。