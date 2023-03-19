調查：3 成國高中曾遇性平事件！以「性別認同」為大宗
專售女性生理用品的愛康，於＼近日於官網性平之路專區發佈第一份性別平等影響力報告，報告指出，根據2022年愛康師生性平認知調查顯示，3 成學生或身邊朋友曾經歷過校園性平事件，以「性別認同」事件最多，佔20%，其次則是「性騷擾」佔 11%。此外，在女性性別框架調查，有高達 8 成女性曾受限於性別框架，其中 3 成女性經歷過「性騷擾」及「性別刻板印象」。
記者周淑萍/綜合報導
愛康衛生棉自 2019 年起，走訪全台超過 13 個縣市、60 多間學校進行性平教育講座，同時進行問卷調查，根據 2022 年愛康師生性平認知調查，共回收2,757 份有效樣本數。在調查中發現，3 成國高中學生或身邊朋友曾經歷過校園性平事件，以「性別認同」事件最多，佔20%，其次則是「性騷擾」佔 11%；由於青春期正處於孩子身心發展的重要階段，此時需要師長引導建立正確觀念，學生也回應「性別光譜」和「情感教育」是自認為還不足夠理解的面向。
此外，今年也進行了一份女性性別框架調查，希望透過調查來了解女性是否有因為「性別」受限的生活情境。調查顯示，有高達 8 成女性曾受限於性別框架，其中 3 成女性經歷過「性騷擾」及「性別刻板印象」，從調查中發現，2023年的現今社會，仍存在性別刻板印象，也因此受限部份女性的發展選擇，同時受訪者也分享騷擾情境包含以下6種情境：
- 職場及公共場合性騷擾
- 受到帶有性意味的的性別歧視
- 外貌或身材的性別刻板印象
- 性別氣質與社會期待不同而受到他人責備
- 工作能力備受質疑
- 男女同工不同酬