台韓星連開唱！高雄飯店兩個月前就擠爆 業績狂飆樂開花
近日高雄超熱鬧！除了南韓女子天團BLACKPINK連兩天開唱，五月天、張惠妹也在近期連番在高雄大開演唱會，吸引大批人潮湧入高雄。因演唱會帶來人潮，不僅高雄市政府樂開了花，連飯店業者也摩拳擦掌大發演唱會財。高雄承億酒店應景推出「暗黑草莓拿鐵」、「Lisa代言威士忌送小卡活動」，果然成功吸住眾粉絲眼球，飯店業者表示館內客房從兩個月前就銷售一空，這個週五到週日也日日客滿，承億集團品牌長更透露比平常週末平均8成住房率，這次受惠BLACKPINK魅力又往上加2成，可見巨星帶動經濟威力相當強大。
記者汪睿琦/綜合報導
今（19）日恰逢BLACKPINK演唱會第二天，高雄承億酒店第一手曝光飯店目前人潮，從現場畫面可得知無論是大廳Lobby區，還是門口、房客休息區，都擠滿人潮，飯店業者也透露：「從週五到週日，承億酒店日日客滿，客房也早在2個月前銷售一空。」
《NOWnews今日新聞》致電承億酒店詢問，品牌長簡巧珊透露，本週自3/17（五）開始到3/19（日）都是全館客房客滿，平常週末已有平均8成的住房率，BLACKPINK席捲高雄期間大大提升2成的業績。
其中簡巧珊指出，增長最明顯的為飯店內的餐廳、酒吧、咖啡廳，受惠韓團粉絲朝聖，承億酒店推出「期間限定的BP」應援活動反應十分熱烈；此外更加上高雄市政府一起合作的加食延暢計畫，許多歌迷紛紛在演唱會結束後走進飯店內消費並兌換特殊飲品。
至於3/29五月天、3/31張惠妹演唱會還會不會有應援活動推出？簡巧珊預告，接續還有張惠妹及五月天的演場會加上高雄眾多展會；值得一提的是，且承億酒店是藝人A-lin八月演唱會的指定飯店，承億酒店也將會推出更多各別活動來迎接遠道來高雄的歌迷。
承億酒店在3/15到3/19限時推出2大BLACKPINK演唱會響應活動，包含憑演唱會票根至IG、FB打卡分享即可獲限量「暗黑草莓拿鐵」，每天限量只有50位；還有凡加入品牌方及承億酒店官方LINE帳號會員，出示手機畫面及兌換券，即可兌換BLACKPINK成員LISA聯名蘇格蘭威士忌調酒一杯及限量LISA小桌卡，讓大批歌迷在演唱會前紛紛蜂擁前去兌換，蔚為一股風潮。