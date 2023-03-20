周六又補班！星巴克從早到晚買1送1　7-11特大杯美式35元

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慶祝登台25周年，星巴克即起至3月27日推出數位體驗，中獎率極高，登入活動網頁免費玩小遊戲，無論答案正確與否，都能得到「買一送一、第2杯半價」優惠券。使用LINE、臉書、Google帳號就能一日三抽，可說是包中買一送一，領券後每日11:00至20:00可兌換，期間是獲券日+2天。
📌星巴克歡慶25週年數位體驗活動頁面（點此連結）
🟡7-ELEVEN
響應「國際早餐日」，即日起至3月24日在《OPEN POINT》APP行動隨時取開跑優惠，指定咖啡不限冰熱買4送2；另有現煮咖啡搭39元三明治組合價，約7.1折，換算下來，「大杯拿鐵＋三明治」平均67元、「大杯美式＋三明治」平均60元。
📍APP｜至3月24日前（每日限量）
◾特大杯美式買4送2，6.7折（平均原價60元、特價40元）
◾特大杯拿鐵買4送2，6.7折（平均原價70元、特價47元）
◾四季純奶青／經典純奶茶任選買4送2，6.7折（平均原價50元、特價33元）
◾精品美式買4送2，6.7折（平均原價80元、特價53元）
◾燕麥指定系列任選買4送2，6.7折（平均原價75元、特價50元）
活動品項：大杯冰燕麥拿鐵／大杯冰燕麥奶／冰黑糖珍珠燕麥奶
🟡全家
今（20）日起至3月23日限時三天，門市使用全盈+PAY支付，享中杯單品美式（80元）、SAKImoto嵜本玉米濃湯（65元）買1送1。
🟡OKmart
線上OKmall在今明兩日（3月20日、3月21日）推出大杯美式、大杯拿鐵同品項買10送5、買20送12，再加送OKpoint 399點，咖啡折扣約是6.3折起，最多可省下1100元，大杯美式平均單杯28元起、大杯拿鐵平均34元起。
🟡麻古茶坊
在外送平台 Uber Eats祭出限時買1送1，即日起至3月27日期間，透過指定外送平台下單，搭配白玉波霸、Q脆椰果的「大杯金萱雙Q」，可享買1送1。
🟡龜記茗品
慶祝兒童節首創「迷你小龜杯」，打造2款小孩也能喝的手搖飲：冬瓜ㄋㄟㄋㄟ、哈妮檸檬，主打零添加化學成份、無人工色素、不含咖啡因，售價皆為45元，期間限定開賣、售完為止。即日起買任兩杯迷你小龜杯享免費加料，兩杯皆可加料 (珍珠或椰果2選1)，加料商品為三分之一匙，只能加於迷你小龜杯飲品中。