7-11咖啡怎麼囤杯最賺？省錢喝法曝　一招比買1送1更便宜

周六又補班！星巴克從早到晚買1送1　7-11特大杯美式35元

▲周六又要補班，上班族「連六」不哭，星巴克一招爽喝買一送一，7-11也有特大杯美式最低35元起。（圖／葉寶貝提供）
▲周六又要補班，上班族「連六」不哭，星巴克一招爽喝買一送一，7-11也有特大杯美式最低35元起。（圖／葉寶貝提供）

記者黃韻文/綜合報導

這周六（3月25日）又要補班了！上班族周一好想睡覺，面對「連六」更是心累。上工起手式少不了提神咖啡，快把握星巴克25周年活動，每天爽喝咖啡買一送一；7-11目前也有國際早餐日好康，指定咖啡買4送2，若再搭配自帶杯扣5元，特大杯美式最低35元開喝；若是不喝咖啡，麻古茶坊也有大杯金萱雙Q買1送1，《NOWnews今日新聞》整理各家好康一次看。

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🟡星巴克
慶祝登台25周年，星巴克即起至3月27日推出數位體驗，中獎率極高，登入活動網頁免費玩小遊戲，無論答案正確與否，都能得到「買一送一、第2杯半價」優惠券。使用LINE、臉書、Google帳號就能一日三抽，可說是包中買一送一，領券後每日11:00至20:00可兌換，期間是獲券日+2天。
📌星巴克歡慶25週年數位體驗活動頁面（點此連結）

▲實際試抽，一抽就中「特大杯買一送一」。（圖／翻攝畫面）
▲實際試抽，一抽就中「特大杯買一送一」。（圖／翻攝畫面）
🟡7-ELEVEN
響應「國際早餐日」，即日起至3月24日在《OPEN POINT》APP行動隨時取開跑優惠，指定咖啡不限冰熱買4送2；另有現煮咖啡搭39元三明治組合價，約7.1折，換算下來，「大杯拿鐵＋三明治」平均67元、「大杯美式＋三明治」平均60元。

📍APP｜至3月24日前（每日限量）
◾特大杯美式買4送2，6.7折（平均原價60元、特價40元）
◾特大杯拿鐵買4送2，6.7折（平均原價70元、特價47元）
◾四季純奶青／經典純奶茶任選買4送2，6.7折（平均原價50元、特價33元）
◾精品美式買4送2，6.7折（平均原價80元、特價53元）
◾燕麥指定系列任選買4送2，6.7折（平均原價75元、特價50元）
活動品項：大杯冰燕麥拿鐵／大杯冰燕麥奶／冰黑糖珍珠燕麥奶

▲7-11目前APP有國際早餐日活動，指定咖啡6.7折。（圖／業者提供）
▲7-11目前APP有國際早餐日活動，指定咖啡6.7折。（圖／業者提供）
🟡全家
今（20）日起至3月23日限時三天，門市使用全盈+PAY支付，享中杯單品美式（80元）、SAKImoto嵜本玉米濃湯（65元）買1送1。

▲全家推出私品茶65元飲品任選2杯99元，包含新品SAKImoto玉米濃湯。（圖／餓童日記提供）
▲全家使用全盈+PAY支付，SAKImoto玉米濃湯買1送1，平均單杯33元。（圖／餓童日記提供）
🟡OKmart
線上OKmall在今明兩日（3月20日、3月21日）推出大杯美式、大杯拿鐵同品項買10送5、買20送12，再加送OKpoint 399點，咖啡折扣約是6.3折起，最多可省下1100元，大杯美式平均單杯28元起、大杯拿鐵平均34元起。

▲OKmart即日起在APP開賣大杯美式、大杯拿鐵買12杯送12杯，再加送OKpoint 1212點。（圖／業者提供）
▲OKmart線上推出大杯美式、大杯拿鐵同品項買10送5、買20送12，約6.3折起（圖／業者提供）
🟡麻古茶坊
在外送平台 Uber Eats祭出限時買1送1，即日起至3月27日期間，透過指定外送平台下單，搭配白玉波霸、Q脆椰果的「大杯金萱雙Q」，可享買1送1。

▲麻古茶坊限時祭出「大杯金萱雙Q」買1送1。（圖／業者提供）
▲麻古茶坊限時祭出「大杯金萱雙Q」買1送1。（圖／業者提供）
🟡龜記茗品
慶祝兒童節首創「迷你小龜杯」，打造2款小孩也能喝的手搖飲：冬瓜ㄋㄟㄋㄟ、哈妮檸檬，主打零添加化學成份、無人工色素、不含咖啡因，售價皆為45元，期間限定開賣、售完為止。即日起買任兩杯迷你小龜杯享免費加料，兩杯皆可加料 (珍珠或椰果2選1)，加料商品為三分之一匙，只能加於迷你小龜杯飲品中。

▲龜記茗品首創「迷你小龜杯」，打造2款小孩也能喝的手搖飲「冬瓜ㄋㄟㄋㄟ、哈妮檸檬」，售價45元，任兩杯享免費加料。（圖／業者提供）
▲龜記茗品首創「迷你小龜杯」，打造2款小孩也能喝的手搖飲「冬瓜ㄋㄟㄋㄟ、哈妮檸檬」，售價45元，任兩杯享免費加料。（圖／業者提供）

7-11咖啡怎麼囤杯最賺？省錢喝法曝　一招比買1送1更便宜

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